El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "a salvo" después de un tiroteo cerca de donde se encontraba, según confirmó este domingo su equipo de campaña, dos meses después de que el candidato republicano a la Casa Blanca fuera víctima de un intento de asesinato.

El episodio se produjo cerca del club de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando ese deporte."El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento", apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

Fuentes policiales afirmaron que, al parecer, se trató de dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Noticia en desarrollo.