Mientras en la capital salteña se celebraba la renovación del Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro, patronos de la provincia, a más de 25 kilómetros, en el departamento La Caldera, vecinos y vecinas se autoconvocaban para pedir la aparición con vida de Jesica Gutiérrez.

La mujer está desaparecida desde el 11 de septiembre, y la incertidumbre y el temor por su suerte se exacerbaron este último sábado cuando en su búsqueda terminaron dando con el cuerpo de su expareja, Dardo Mamaní, que se suicidó en una zona rural cercana al ejido urbano del pueblo.

Pasadas las 18, entre 25 y 30 vecinxs se autoconvocaron en la plazoleta frente a la Subcomisaría La Caldera UR1, reclamando una mayor cantidad de policías para la búsqueda de Gutiérrez. Estas personas ya estaban en contacto entre sí dado que armaron un grupo de WhatsApp para coordinar acciones de búsqueda. Ayer cuestionaron que se pusieron a disposición sólo 30 efectivos cuando el pueblo es "enorme" y "no alcanza" ese despliegue para la zona, contó a Salta/12 una vecina caldereña.

"Desde ayer (por el sábado) están los vecinos y vecinas por todos los barrios y todas las zonas autoconvocados rastrillando a ver si damos con el paradero de Jesica", dijo la vecina, que prefirió no dar su identidad por temor a represalias. "Acá hay mucho monte, mucho cerro, mucha ribera del río, y 30 efectivos no alcanzan", insistió la vecina, que se encontraba junto a otras personas que alzaban carteles con las frases: "Si en La Caldera te perdés, nadie te busca", "Que el Milagro no tape una desaparición", y "Jesica te queremos encontrar".

La Caldera es una pequeña localidad rural, ubicada a 25 kilómetros en dirección norte de la ciudad de Salta, por la ruta nacional 9. Es un valle inter montano, recorrido por varias cuencas. Hacia el oeste se encuentra la precordillera saltojujeña, hacia el este las sierras subandinas, que delimitan el Valle de Lerma del Valle de Sianca.

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, se acercó junto al jefe del operativo, con quien dio explicaciones sobre cómo se está llevando adelante la búsqueda, de la que participan miembros de la Policía de Salta con Caballería e Infantería y la ayuda de perros, además de vecinos. El jefe comunal se comprometió a que hoy llegarían más efectivos, dado que más de 5700 policías estaban afectados a la festividad del Milagro.

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay (centro).

Según lo acordado, se reforzará el operativo y se coordinarán junto a vecinos y vecinas las zonas de rastrillaje "para que no andemos por los mismos lugares", manifestó la vecina. "Se supone que vamos a organizarnos entre todos, porque mañana (por hoy) van a traer más policías para hacer la búsqueda y no ir por cualquier lado", insistió. Además, destacó que quienes se sumaron voluntariamente a la búsqueda son en su mayoría mujeres. "Es un peligro también exponernos nosotras, las mujeres del pueblo", agregó.



La madrugada en que desapareció Jesica iba caminando a su vivienda, en el trayecto subió tres estados a su perfil. El último, llegando a su casa, fue borrado después. "Creemos que quisieron fabricar una situación de que ella se fue de su casa, que abandonó a sus hijos y su fue, pero los que la conocemos sabemos que ella es incapaz de irse y dejar a sus hijos", afirmó la abogada Yamila Romero, que asesoró a Gutiérrez en la denuncia y en un pedido para que se excluyera a Mamaní de la casa familiar.

El teléfono celular de Gutiérrez aparece ahora como apagado y desde aquella madrugada no volvió a conectarse.

Cambio de carátula

En la manifestación frente a la Subcomisaría, el grupo de vecinxs también pidió que se cambie la carátula en la causa de Jesica Gutiérrez, dado que actualmente está enmarcada como desaparición de persona en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal. La comunidad pide que sea investigada como una desaparición dentro de una causa de violencia de género, pues sostienen que hay antecedentes que llevan a suponerlo.

El pedido se acrecentó después de que se encontrara el cuerpo de su expareja en la zona de los barrios El Durazno y El Nogalar, del otro lado de un zanjón, cerca de un cerro. Este hallazgo, alrededor de las 15 del sábado, provocó un parate en la búsqueda de Gutiérrez, que se retomó recién ayer en las primeras horas del día. Desde el Ministerio Público Fiscal aún no hubo una comunicación oficial tras el hallazgo del cuerpo de Dardo Mamaní.

Manifestación en las puertas de la Subcomisaría de La Caldera.

La abogada Yamila Romero contó que Jesica había denunciado a Mamaní porque el hombre no aceptaba su decisión de terminar con la relación de pareja y la hostigaba permanentemente. A pesar de esta denuncia, realizada ya el 18 de junio último, y del pedido de exclusión del hogar que había hecho la mujer, Gutiérrez y Mamaní seguían viviendo en la misma casa.



La abogada explicó esta situación en las demoras habituales de estos trámites. Gutiérrez desapareció en este marco, señaló. En la manifestación de ayer también estuvo esta abogada, quien terminó contando a vecinos y vecinas que ella redactó la denuncia para que sea presentada, pero que Gutiérrez no la presentó físicamente por temor, y que decidió que iba a hacerla vía online.

"Acá nos dicen que no se puede caratular como intento de femicidio, que no hay pruebas, que no hubo pruebas" que puedan vincular a Mamaní, lamentó la vecina que actuó de vocera ante este diario; dijo que el pueblo "está súper callado". En tanto, la familia de Jesica no participó de la convocatoria.

El grupo de vecinos y vecinas insistió en que hay pruebas suficientes para indagar la desaparición de Jesica como un intento de feminicidio. "La última vez que lo vieron a la expareja que se suicidó, lo vieron pasar hacia el río con una carretilla, con un pico y con una pala. Nunca aparecieron tampoco esos elementos, nos acaban de decir. Entonces, creemos que hay pruebas suficientes", sostuvo la vecina.