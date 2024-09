Dos carreras le alcanzaron a Franco Colapinto para llamar la atención del mundo de la Fórmula 1. Por un lado, recibió elogios desde distintos ámbitos, como el siete veces campeón Lewis Hamilton o el dos veces monarca Fernando Alonso, entre otros. Pero también despertó la necesidad del equipo de Williams de potenciarlo y buscarle una butaca para la próxima temporada, ya que sus autos estarán ocupados en 2025.

Si bien el argentino tiene garantizada su presencia en los siete Grandes Premios que restan en el año, su continuidad en la próxima temporada es imposible en la escudería Williams, que tiene contrato con el tailandés Alex Albon, actual piloto uno del equipo, y firmó con el español Carlos Sainz para 2025. De esa manera, la permanecia del piloto argentino en el team británico quedaría limitada a piloto de pruebas y suplente ante una eventualidad de los titulares.

Ese panorama, alentador hasta hace un mes, cambió de manera notoria con las últimas dos carreras, en las que Colapinto superó las expectativas que estaban depositadas en sus posibilidades, con un duodécimo puesto en el debut en Monza y el octavo lugar del domingo en Bakú, para sumar los primeros cuatro puntos de su trayectoria en la F1. Mejorando con amplitud lo hecho por su antecesor, el estadounidense Logan Seargent, Colapinto dejó en claro que tiene las condiciones para integrar la parrilla sin mayores inconvenientes.

Con esa situación a futuro, James Volwes, jefe de equipo de Williams y uno de los principales impulsores de la promoción de Colapinto, destacó que la escudería trabajará para que el argentino se pueda mantener en la categoría el año próximo en otro equipo, aunque sin perder los derechos de su joven piloto, miembro de la Academia del equipo. "Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo", afirmó Vowles en una entrevista con el sitio especializado Motorsport.

¿Qué significa eso? Que la idea de Volwes es gestionar un préstamo para que Colapinto compita en 2025, hasta que se abra un huevo en Williams. "Quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí", destacó el ingeniero británico, en referencia al asiento disponible que tiene el equipo Kick Sauber -que tendrá el apoyo de Audi en 2026- para la temporada próxima.

Vowles insistió en las condiciones de Colapinto, que no se pueden dejar pasar por alto. "En dos carreras le demostró al mundo que merece un asiento en la F1. Siempre creí firmemente en que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene", remarcó el jefe de equipo de Williams, que también dejó abierta la chance de que el argentino compita para otro equipo, sin dejar de pertenecer a la escudería británica.

"No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio", destacó Volwes, que tiene entre manos a una potencial figura, pero por el momento no tiene más que siete carreras para darle lugar para que se desarrolle.