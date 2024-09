Luego de que José Luiz Datena, candidato a la alcaldía de San Pablo, le propinara un sillazo durante un debate televisivo, el influencer y político ultraderechista, Pablo Marçal, emprendió una campaña empeñada en sacar rédito del ataque.

El momento, televisado en directo por el canal TV Cultura, llevó a la interrupción del debate y la expulsión de Datena del piso, mientras que Marçal fue llevado al hospital Sirio Libanés. A pesar de lo sucedido, el debate siguió adelante con las intervenciones de los cuatro candidatos restantes.

La situación entre ambos candidatos escaló luego de que el candidato para el Partido Renovador Laborista Brasileño (PTRB), formación vinculada a los militares, aludiera a una supuesta denuncia de abuso sexual en contra de Datena, quien negó la acusación y lo llamó "pequeño sinverguenza".

"Esa acusación no ha sido investigada porque no había pruebas. Fue archivada por la Fiscalía. Lo que haces es terrible", puntualizó el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, de derecha).

Sin embargo, Marçal siguio adelante con sus provocaciones, llamándolo "cobarde" e "idiota" y retándolo a golpearlo.

"Estos días has dicho que querías abofetearme, pero no sos hombre suficiente para eso. No te atrevés", manifestó el influencer justo antes de recibir el impacto de la silla.

Un personaje de las redes

El candidato derechista, asiduo usuario de las redes sociales con más de 13 millones de seguidores en su página de Instagram, tiene 37 años y entró a la contienda por la alcaldía paulista con su llegada como influencer y "coach" de mejoramiento personal.

Marçal, que no duda en utilizar la provocación como estrategia y ha sumado popularidad atrayendo a sectores de la derecha radicalizada a su base de votantes, se hace lugar lentamente entre la ola conservadora que llevó al poder a Donald Trump y Jair Bolsonaro.

"Soy el principal actor digital del país en la actualidad", sostiene el candidato ante la prensa. Esta ambición virtual le valió una suspensión de sus redes sociales a fines de agosto, luego de que la justicia electoral brasileña considerara sus promesas de pagos para quienes difundieran contenidos de su campaña que no correspondían a la carrera por la alcaldía.

A raíz de lo sucedido la noche del debate dominical, el equipo de Marçal publicó un video de su traslado en ambulancia hacia el hospital. Aunque el centro médico que lo recibió aún no ha dado un parte oficial sobre el estado del candidato, los miembros de su equipo han sido rápidos en señalar que sufrió una fractura en la costilla, según informaron en sus redes y a la prensa local.

Este lunes, el candidato ultraderechista compartió un video, donde se compara lo ocurrido con otras dos agresiones a candidatos de índole similar: el polémico "atentado" de septiembre de 2018, donde Jair Bolsonaro supuestamente fuera acuchillado por Adélio Bispo de Oliveira mientras atravesaba la multitud; y el tiroteo sucedido durante un mitin trumpista en Butler, Pensilvania, en julio de este año.

Aunque comparten ideas y estilos, Marçal no cuenta con el apoyo oficial de Bolsonaro, quien optó por apoyar la candidatura de Ricardo Nunes, el actual alcalde paulista.

Los candidatos reaccionan

Inmediatamente después de la agresión, el equipo de Marçal ha exigido que Datena sea excluido de la campaña por la alcaldía paulista.

Datena, por su parte, aseguró en un comunicado que "no iba a disculparse" por lo sucedido, alegando que el candidato ultraderechista lo había provocado y que él "perdió la cabeza" luego de recordar la muerte de su suegra, quien falleció de un infarto tras conocer las denuncias contra su yerno.

El candidato para el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), aliado de Luiz Inácio Lula Da Silva, Guilherme Boulos, quien también se encontraba presente en el debate, destacó lo lamentable del violento episodio de sus opositores, pero reconoció que la actitud de Marçal es reprochable.

“No es a través de la violencia, por mucho que hayamos degradado a los candidatos, como podremos mejorar la vida de los paulistas. Lamento la falta de respeto que, por supuesto, no surgió de este debate. Aun cuando la discusión continuó, se celebró a un nivel bajo, lo que dificultó el intercambio de propuestas”, declaró Boulos en una entrevista con Estadão.

Para el candidato respaldado por Lula, Marçal "representa esa sustancia pura de la extrema derecha, del odio, de la mentira".

Por su parte, Ricardo Nunes, el actual alcalde de San Pablo y candidato por el Movimiento Democratico Brasilero (MDB) también afirmó que Datena "cometió un error" al atacar a Marçal, pero también condenó las provocaciones del candidato ultra.

“El nivel de provocación de Pablo Marçal es un tanto inaceptable. Estamos pasando por un momento muy difícil en las elecciones, él vino a este debate a crear confusión, tanto que ya había anunciado a todos que iba a hacer un lío enorme”, afirmó el alcalde en una entrevista en Radio CBN.

Según Nunes, Marçal no acudió al debate para discutir propuestas para la ciudad, sino que "fue de mala fe". “Nada justifica lo que hizo Datena, pero el nivel en el que tomó esa provocación, logró sacar de su mente a una persona, que es un ancla, durante tantos años, de esa manera. Creo que esto es para reflexionar, como lección: una persona así, que lleva a la gente al desequilibrio emocional de esta manera, no tiene condición alguna para estar en política”, concluyó el alcalde conservador.