La voracidad del ajuste que el presidente Javier Milei reclama a provincias -60.000 millones de dólares en 2025- para sostener su objetivo de déficit cero en las cuentas públicas, encontró un freno en Rosario y Santa Fe, cuyos jefes políticos no se oponen a la meta fiscal, pero quieren compartir más equitativamente el doloroso trámite. “Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional”, dijo ayer el gobernador Maximiliano Pullaro, quien de todos modos aclaró que “nosotros vamos a continuar ajustándonos, pero para fortalecer el desarrollo”. Mientras el intendente, Pablo Javkin, sostuvo que “nuestra voluntad siempre es acompañar y sostener”, pero “lo que tiene que haber es un esquema más justo en términos federales”.

En la Casa Gris consideran que las provincias hicieron este año un esfuerzo tres veces mayor al de Nación a la hora de recortar gastos e inversiones. Que, a la vez, se trasladaron en buena parte a la gente.

La eliminación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) lo “pagaron” los maestros con pérdida de salario; los recortes al subsidio al transporte, los usuarios con el aumento del boleto. La misma lógica rige para los incrementos de otros servicios públicos básicos como luz, agua y gas. En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, había advertido que “la gente va a tener que vender dólares para pagar los impuestos”.

Pullaro, incluso, puso en duda ayer que el planteo de Milei la noche del domingo en el Congreso vaya más allá de lo semántico. Con el ajuste propuesto por el presidente, “a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares”, precisó Pullaro.

“Es realmente una frase grandilocuente –dijo-, pero que está muy lejos de la realidad. Nosotros vamos a continuar ajustándonos, pero para fortalecer el desarrollo de la provincia”.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, también cuestionó el planteo presidencial. “Hay un detalle que no se debe pasar por alto: la disminución del gasto nacional fue del 4% del PBI, pero el presidente les pide a las provincias que bajen un 11% del PBI”, dijo en declaraciones a “Aire de Santa Fe”.

El ministro de Economía Pablo Olivares

Y agregó: “A pesar de que las provincias tienen una participación menor que la Nación en el gasto consolidado: Nación gasta el 52%, provincias gastan el 36%”.

Pagá lo que debés

Pullaro dijo ayer, durante una actividad oficial en Rosario, que “Santa Fe ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit; es Nación la que le debe a la provincia”.

Señaló que “Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la provincia”.

En cambio, el gobernador le recordó al presidente que es Nación quien está en deuda con la provincia, al afirmar que “a Santa Fe le pague la Nación lo que debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley”.

“Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe, y nosotros vamos a continuar con mucho respeto, pero con mucha firmeza, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación”, advirtió el gobernador.

Estimó que la deuda previsional de Ansés con la Caja provincial por la no transferencia al sistema nacional, es de “alrededor de 700 u 800 mil millones de pesos, que se incrementa todos los meses”. Entre otras razones, ese fue uno de los motivos de la reforma de la Caja de Jubilaciones que impulsó el gobierno de Unidos y que la Legislatura aprobó el último jueves.

“Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”, sostuvo Pullaro en rueda de prensa, para agregar que Santa Fe “fue una de las provincias que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”.

A mediados de año, el ministro Olivares anunció un superávit fiscal de $200.375 millones para Santa Fe, equivalente a un 6,2% de los ingresos acumulados en el primer semestre. l resultado se obtuvo, de acuerdo a la información oficial, por un incremento interanual del 225% de los ingresos y gastos por 197%.

Voluntad y justicia

Por su parte, el intendente Javkin también se refirió ayer al esfuerzo solicitado por Milei a las provincias que, de alguna manera, repercute en los municipios.

“Nuestra voluntad siempre es acompañar y sostener. Lo que tiene que haber es un esquema más justo en términos federales”, dijo el jefe comunal.

Javkin consideró que “no puede ser que la inversión nacional se concentre alrededor del Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires) y en el interior nos tenemos que arreglar con lo nuestro, y encima nos piden que reduzcamos aún más nuestro servicio”.

Como ejemplo, recordó en declaraciones a Radio Dos que “en nuestro caso teníamos un 21% de aporte de Nación al transporte y ahora solo tenemos el 4%. Ese ajuste no lo realiza Nación; lo realiza el municipio que tiene que poner los recursos allí”.