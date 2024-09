Desde Barcelona

UNO De golpe, de un día par el otro, el cada vez más largo y ardiente verano se nubla. Y sube la claridad del otoño. Esa favorita estación de Rodríguez que parece micro-relatarse más y más con cada año que pasa o que, tal vez, se alarga a saga por el peor de los motivos: el de confundirse con inviernos más o menos tropicales. En cualquier caso --basta de leer pronóstico meteorológico-- Rodríguez se pone a leer esa tormentosa y oceánica novela río que es su biblioteca...

DOS ...y a ella vuelve, porque es durante los primeros frescores cuando Rodríguez funde hojas de árboles amarillas con páginas de libro amarillas porque les pegó demasiado el sol. Y, como general frente a sus tropas, forma y anticipa movimientos de lo que serán sus lecturas durante las treguas de días cortos y noches largas: de esos campos de batalla ahí afuera en los que batirse en retirada para volver --como trincheras excavadas en las paredes-- a los estantes de su biblioteca doméstica pero feroz. Y a Rodríguez --si no estuviese en contra de la especie-- le tienta la idea de selfie al frente de sus tropas. Pero no (no hay nada más triste que no tener a nadie cerca para que te tome una foto); y, además, no le parece respetuoso el retratarse al frente y de espaldas a su biblioteca. Y tiene que reconocerlo mal que le pese: se dio cuenta de lo mal que estaba eso leyendo entrevista a ese escritor argentino al que parece encontrar en todas partes sin buscarlo. Ese con el que se cruza y al que a veces siente que lo corrige o tacha a él. Ese escritor que se refiere a su propia biblioteca como a una bioteca. Ese escritor decía en esa entrevista algo así como que siempre le inquietaron esos escritores fotografiándose dándoles la espalda a los estantes (cuando en verdad deberían fotografiarse de espaldas al fotógrafo y leyéndolos, agradeciéndolos, temiéndolos, amándolos) y se preguntaba si, en semejante pose, se sentirían respaldados o cuestionados por esas bibliotecas. Acosados o apoyados por lo que fue y seguirá siendo. Empujados hacia delante por la memoria y el olvido de todo lo que se escribió (permaneciendo en los libros) y de todo lo que se leyó (desvaneciéndose en sus cabezas). Y diciéndose que, si hay suerte, tal vez, alguna de esas bibliotecas de otros les hará sitio y los contendrá. Y que, dentro de mucho, desde allí, sean ellas las que se pregunten quién será ese que las mira en ellas tan fijo, que las lee tan fuerte, casi sin moverse y casi sin respirar y apenas conteniendo la admiración. Y si ese alguien es un niño, mejor aún. Ese niño que estará ahí sintiendo una mezcla de miedo y de alegría cuando --pasa seguido-- esa biblioteca lo asuste y salude y reconozca haciendo que alguno de sus libros dé un paso al frente y caiga desde un estante. Y que, en el suelo, se abra de par en par en una página que él leerá buscando allí un mensaje, un consuelo, un "Bienvenido, aquí te esperamos, aquí te estuvimos esperando durante tanto tiempo".

TRES Y pensando en eso Rodríguez entra a su librería amiga (una buena librería no es más que una biblioteca doméstica comunal, un hogar-dulce-hogar) como quien sale de una amarga-pesadilla-pesadilla para entrar en un sueño-dulce-sueño. Y, claro, ha estallado la luminosa tempestad de la rentrée y florecen las novedades. Y el libro-del-verano de Rodríguez (no es que él incurra en esa bárbara costumbre de quienes, a finales de julio, anuncian título del novelón que se reservan para el calor y ya no vuelven a pensar en libros hasta un año después) fue Wellness de Nathan Hill, de quien ya había admirado su debut El Nix. Rodríguez se había enterado de la existencia/debut de Hill nada más y nada menos que por John Irving, quien recomendaba título y autor en frase de faja del libro. Y, sí, claro: en El Nix latía con fuerza saga político/familiar multigeneracional donde comulgaba lo mejor del autor de El mundo según Garp (aliento neo-decimonónico) con lo mejor de David Foster Wallace (adicción a teorizar acerca de casi todo, pero aun con mayor pericia fundiéndolas en elemento dramático inseparable de la trama). Y Rodríguez hojeó y ojeó y dudó al enterarse de qué trataba Wellness: otra novela de crisis matrimonial y seria sátira/crítica a la cultura del bienestar norteamericano y... La compró, sí. Pero la fue dejando pasar hasta que una tarde de agosto se convenció de que no tenía nada para leer (mentira: la mitad de sus libros en su biblioteca permanecen vírgenes) y por suerte la penetró. Y en Wellness, como en El Nix, algo que ya supo reconocer como El Método Hill: una invitación al lector a escalar novela cuyo tema central --el amor/matrimonio de Elizabeth y Jack a lo largo de dos décadas-- irradiaba hasta abarcarlo todo. A saber: credulidad de rebaño, años '90s como fin de ciclo(s), mentirosa industria de los placebos, prácticas de la fotografía moderna y claves de la pintura paisajística de los pioneros, terapias alternativas, lazos y nudos entre padres e hijos, auto-ayuda que no ayuda a nadie, juegos de mesa y juegos on line, mecánica de las orgías y voyeurismo y poliamor, quema de campos como forma casi artística, apps para sacar músculo, conjuras e intrigas de vecindario, taras de la vida universitaria, monstruosos modales algorítmicos de Facebook y Twitter, bohemia y clase media acomodada, encuestas y estadísticas, hábitos alimentarios infantiles y muchas cosas más con la importancia de las origin stories y la entropía de los sentimientos amorosos como telón de fondo siempre a punto de caer. Y Wellness --con arquitectura tan compleja como admirable, moviéndose hacia atrás y adelante y atrás en secciones que se leen como perfectos relatos en sí mismas, reservándose impactante revelaciones hasta el final-- era la novela más subrayable/conversable de la que Rodríguez tenía memoria. Pero Rodríguez no subraya: marca con post-its de colores y después, dentro de un tiempo, dentro de unas cuarenta y ocho horas, se preguntará por qué habrá marcado esa página pero se acordará, seguro, de que Wellness es una auténtica Gran Novela Americana a la que lo que menos le preocupa es proclamar que es una Gran Novela Americana porque no le hace falta, porque es verdad y, para comprenderlo y disfrutarla, alcanzaba y sobraba con leerla perdonándole el pequeño pero atendible defecto de que, en la última línea de su última página, cometía el terrible error de acabarse. Pero quien te quita lo leído, bailó entonces Rodríguez.

CUATRO Y ahora en la librería --en la escena no del crimen sino en el acto del detective-- Rodríguez twistea y no twittea y descubre que han editado/traducido Sonata cartesiana: un libro de William H. Gass, de uno de sus favoritos. Y entonces se acuerda de una foto de Gass de espaldas a la cámara y de frente a su biblioteca: a todos esos estantes llenos y en los que ya no cabe un libro pero siempre habrá sitio para todos los que vengan. Y Rodríguez compra la nueva y muy sólida porción de Gass y se pregunta dónde lo meterá. Y se contesta que junto a todos los otros libros de Gass: de frente y marcha a todos ellos para, ahora, darle la espalda a todos ustedes.