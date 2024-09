La exministra de Economía Felisa Miceli cuestionó por la 750 el Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que no solo es “tremendo” para la sociedad por las consecuencias de las medidas que plantea, sino que dijo que está “lleno de inconsistencias”.



En su habitual columna para La García, aseguró que no sólo es grave por lo que le depara a los argentinos si esto se aprueba, sino que son tantas las irregularidades que ni siquiera va a ser útil como mensaje a los mercados y dirigentes del Fondo Monetario Internacional.

“La primera inconsistencia es que el Presupuesto habla de que este año va a haber una inflación total del 104 por ciento, ya llevamos el 95 por ciento. O sea que tendríamos que tener una inflación del 1,5 por ciento máximo cada mes. Y los últimos cuatro meses no pudo bajar del 4 por ciento”, comenzó afirmando.



A lo que añadió: “El año que viene la inflación sería del 18 por ciento, que sería una muy buena noticia, pero que no va a ser así, porque no hay ningún tipo de posibilidad de que esto ocurra. Porque con esta recesión brutal, aun así, no estamos viendo que puedan bajar la inflación”.

En tercer lugar, Miceli comentó: “En el mundo Milei el año que viene va a ser venturoso. Él dice que este año vamos a decaer en términos de PBI, de actividad, casi un 4 por ciento. Pero dice que el año que viene vamos a crecer un 5 por ciento. Serían casi 9 puntos de crecimiento”.

Pero aclaró que esto difícilmente sea posible: “No dice cómo. Porque si tenés un gasto público que va de ajuste en ajuste, es imposible que el consumo público crezca. Inversión privada con esta recesión y las fábricas paradas tampoco va a haber. Se basa en que el consumo privado va a crecer, pero tampoco dice como”.

Para la exministra tampoco es un Presupuesto que sirva como mensaje para los organismos de crédito: “El FMI también se va a dar cuenta de estas inconsistencias. Una cosa es tener los pesos y otra los dólares”.

Explicó: “Si el tesoro junta los pesos con este ajuste brutal, ¿qué hace? Se da vuelta y le pide al Central los dólares. Pero si no los tiene, no se los va a poder dar. Para eso necesita la ayuda externa”.

En otras palabras, dijo: “Todas las esperanzas están puestas en que en enero Estados Unidos les dé un nuevo salvoconducto. Yo no creo que sea un mensaje para los mercados para aliviar la duda que tienen”.