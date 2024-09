Tic, tac: la gente ya no le cree a Javier Milei



"Estamos arrasando con la inseguridad"; "les duele que sea uno de los políticos más importantes del planeta tierra"; "todos mis opositores, incluyendo científicos, periodistas y artistas, son ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas"; "las tarifas de la luz, el gas y el agua están regaladas" y "el poder adquisitivo en dólares de los jubilados voló". Esto es, apenas, un muy pequeño muestreo de las frases que el Presidente regala, semana tras semana, a los y las argentinas. Se tratan de slogans rimbomantes, con la efectividad de producir ruido, pero sin que haya un contenido como música de fondo. Lo que ahora parece haber cambiado no es su modelo de comunicación sino la pérdida de credibilidad de la ciudadanía a lo que escupe de su boca Javier Milei. Así lo revela un último informe, en el que una mayoría (que no baja del 65 por ciento) reconoce que los dichos presidenciales son "mentira", en contraposición con una minoría (que no supera el 30 por ciento) en el que todavía confía en la veracidad de sus palabras.

