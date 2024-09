La periodista y conductora de La García, Cynthia García, analizó en su editorial por la 750 uno de los puntos claves que dejó la presentación del Presidente Javier Milei del presupuesto 2025: el enojo que provocó su pedido de ajuste fiscal extremo a los gobernadores aliados. En concreto, habló sobre el mensaje que bajó el mandatario exigiendo a las provincias “cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PIB”, lo que requiere que en su conjunto “hagan un ajuste adicional de 60,000 millones de dólares”.



El editorial de Cynthia García

Milei no dio números y los que dio, los dio mal. Porque él mismo chicaneaba a los diputados de Unión por la Patria y decía que no sabían sumar, y él mismo daba mal los datos.

Daba mal el dato del ajuste que le exige a las provincias. Porque aquí yo creo que la pregunta es si dio mal los números, como después Francos le dijo a los gobernadores aliados que estaban muy preocupados, o si fue intencional.

Para Milei la gestión, y lo dejó claro explícitamente en esta escena que montó para seguir en su narrativa, es el ajuste. Se enorgullece de eso. Y le dice a los gobernadores aliados que van a tener que ajustar en 60 mil millones de dólares. Esto generó un rechazo.

Advirtieron que podía tener un efecto y salieron los que salen siempre a intentar contener hacia adentro. Ratificaron la cifra, pero creo que está en discusión. Lo que las provincias dicen es que no pueden ajustar más. Y lo dicen los propios aliados.

Las crisis más graves, que terminaron como en el Gobierno de La Alianza en 2001, empezaron en las provincias; empezaron con el ahogo insostenible a las provincias.

El Milei porteño-céntrico que no va al territorio -porque recordemos que Milei ganó en provincias a las que no fue en campaña- no sabe esto: la mecha corta se enciende desde las provincias.