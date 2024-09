El lateral de la selección argentina y actual jugador del Sevilla de España, Gonzalo Montiel, llegó al país este martes por la mañana y se dirigió junto a su abogado a la Asesoría Pericial de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, para someterse a las pericias psicológicas en el marco de una causa por presunto abuso sexual a su ex pareja.

El hecho por el cual se lo acusa al campeón del mundo habría ocurrido el 31 de diciembre del 2019 en la casa de la familia del futbolista de la selección. La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” y la investiga la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora.

El ex jugador de River arribó al país pasadas las 8:30 de la mañana junto a su abogado, y bajó encapuchado del auto para ingresar a la Asesoría. No hizo declaraciones a la prensa. El viernes 20 de septiembre debe volver a declarar. La causa la lleva adelante el fiscal de La Matanza Luis Brogna.

Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista, quien también está imputado en la causa, ya fue sometido a las pericias correspondientes, al igual que la denunciante, tal y como confirmó su abogada, Raquel Hermida.







En su declaración, la víctima afirmó que Gonzalo la "violó", y señaló que ocurrió durante los festejos de su cumpleaños. "Me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”, apuntó.



Hermida se quejó por el cambio de sede para la pericia psicológica a Montiel: “¿Por qué tiene privilegios? Es el autor del último gol del Mundial, pero jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”.

Además, subrayó que “al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación”.

En tanto, la abogada declaró a la prensa que su representada es atendida por "una psiquiatra muy reconocida" y que está "tratando mediante todo lo científicamente posible de llenar esa amnesia lacunar que tiene por el abuso sexual agravado por acceso carnal grupal”.

Hermida afirmó que hay “varias testimoniales que certifican la presencia de drogas, alcohol y certifican que ella (por la denunciante) salió del cuarto de Montiel gritando ‘Gonzalo me violó, Gonzalo me violó'”.

“Ella hizo todos los protocolos y la madre de Montiel le dice ‘ponete algo, te violaron’, lo certifica la madre de Montiel", contó la abogada. "Después de la violación certificaron el abuso sexual grupal y el daño psíquico que fue muy importante. Tuvo dos intentos de suicidio, y se certificó porque no hay un solo testigo a favor de la familia de Montiel”, detalló.

La letrada agregó además que la denunciante “presentó hematomas” y que recuerda “perfectamente tenerlo encima (a Montiel) de una manera violenta”.

Por último, consignó que la víctima “había tenido relaciones anteriores con Gonzalo", pero remarcó que la denunciante reconoció que "esa no era su manera de comportarse".

"Ella estaba enamorada, tenían una relación muy linda, pero ese día Montiel frente a dos varones la abusa sexualmente utilizando la fuerza y el odio sobre ella”, concluyó.