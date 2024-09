Un auricular, un captador de sonidos colgado al cuello, ganas de ver qué onda, y adentro. En el pabellón Frers de La Rural, suenan al interior de cada quien las primeras gotas musicales de “Echoes”, el espeluznante tema de Meddle, y el ingreso a un mundo paralelo, onírico, no tiene reversa. Se trata de entrar en la historia de Pink Floyd, a lo Pink Floyd. Por los oídos, primero y principal, es decir, pero también por la vista y todo lo que ello repercute, en términos sensitivos.

En este proceso interactivo, eminentemente nostálgico, radica en esencia The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains, muestra legalizada y curada bajo supervisión de los mismos músicos -homologada por ellos, incluso- que planta en Buenos Aires su octava puesta, tras las de Londres, Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montreal y Toronto, y que tiene fecha final, en principio, el martes 12 de noviembre.

El recorrido sensorial por las entrañas del grupo inglés es disco por disco, año por año. Desde 1965, dos años antes que la banda publique el lisérgico disco debut con Roger Keith "Syd" Barrett en las filas (The Piper at the Gates of Dawn), hasta el último opus, ya sin Barrett, Roger Waters y Rick Wright, publicado en 2014: el casi inadvertidoThe Endless River. Y en el medio casi medio siglo de música, extraordinarias ideas, vaivenes conductuales, revoluciones sonoras, 17 discos, varias películas, y conciertos de alto impacto -por suerte registrados-, como los de Live at Pompeii o The Final Cut.

El periplo empieza entonces por The Piper at the Gates of Dawn y la psicodelia que rodeó aquel trabajo seminal, cuando todo estaba por hacerse. Cartas de época escritas en puño y letra por el mismo Barrett a su novia Jony Spires se mezclan con instrumentos, entradas a conciertos, afiches del Club UFO –espacio clave de la primera época- y fotos, como una bastante desconocida de los artistas negros que dieron el nombre al grupo (Floyd Council y Pink Anderson), mientras la música acompaña. “Matilda Mother”, por caso, en esta primera instancia.

“Remember a Day” suena dentro de cada asistente en la segunda instancia. La que se pasea iconográficamente por las profundidades de A Saucerful of Secrets, segundo trabajo discográfico de los Floyd, que empiezan desde ahí a sentir la ausencia del ya partido Barrett. Aquí también yace parte de los 350 artefactos que pueblan la memorabilia total de la exhibición. De esa época embrionaria y fabulosa a la vez, resaltan a primera vista varias joyitas para el deleite melómano de las huestes floydianas. Entre ellas, el órgano Farfisa que tocó Rick Wright desde 1966 hasta bien entrada la historia del grupo; los afiches que anunciaban los estrenos de La Valleé, cuya banda sonora es justamente Obscured By Clouds. Y de Music From The Film More –más conocido como More, a secas-, ambas películas dirigidas por el cineasta suizo-francés Barbet Schroeder.

(Imagen: Guadalupe Lombardo)

De la era gloriosa de la banda –la que va del progresivo-sinfónico Atom Heart Mother hasta The Final Cut- miradas y oídos se topan con una réplica de las partituras del disco de la vaca, el de “Alan's Psychedelic Breakfast”, que la banda grabó con –en parte- bajo orquestación de Ron Geesin, en 1970. De The Dark Side of The Moon, lo que aparece e impacta en plena recorrida es una parte de la cadena de monedas que se utilizó para los efectos de sonido de “Money”. Impregnan la atención también, la tapa y lámina interna a escala gigante de Wish You Were Here -se sugiere detenerse en el hombre de saco y corbata que se incendia, mientras le da la mano a otro-; el gong con los martillos cruzados de The Wall, el bajo “Ovation” que Waters empuñó entre 1974 y 1978, el kit de batería Hokusai Wave usado por Nick Mason en 1975, y letras de canciones escritas a mano por Waters, completan el raid por el mejor Floyd de todos los tiempos.



Justo un recodo clave de la sala grafica perfecto el quiebre del grupo cuando The Final Cut da paso a otra era. La voz de Waters se va apagando en esa preciosa y melancólica obra, y empieza a reinar la de su par-impar David Gilmour. De ese período que increíblemente dura más que el anterior (el Floyd sin Waters perdura 31 años, casi el doble que con él), sobresalen notoriamente dos maniquíes llenos de lámparas, sentados en una cama, que ilustran la portada de Delicate Sound of Thunder. Los globos oculares gigantes que se usaron para la presentación de Pulse, y una réplica de la Fender Stratocaster que David hizo hablar entre 1984 y 1994.

El final de la experiencia interactiva-inmersiva, producida por Michael Cohl y curada por Aubrey “Po” Powell, creador junto a Storm Thorgerson de Hipgnosis -agencia que diseñó justamente las portadas de A Sacerful of Secrets y The Dark Side of the Moon, entre muchos otros clásicos de la historia del rock- culmina en una sala a tres pantallas, en las que se puede disfrutar en plenitud y a volumen exacto, fragmentos en vivo como el de la última juntada del grupo, en el Hyde Park de Londres, durante el Live 8 de 2005.

Una joyita a la altura de semejante banda.