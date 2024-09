Suicidal Tendencies anunció este martes su regreso al país a través de sus redes sociales. La banda estadounidense confirmó el show tras semanas de rumores y anunció que se presentará en el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Rivadavia 7806) este viernes 8 de noviembre. Las entradas ya están disponibles a través de la página web de Passline.

"Estamos muy felices de poder anunciar nuestro regreso después de 8 años", expresó este martes el grupo de punk rock desde su cuenta oficial de Instagram. "La fecha va a ser el 8 de noviembre en el Teatro Flores. Muchas gracias a toda nuestra familia 'ST' por su apoyo constante durante estos años. Manténganse 'Cycos'" (Sic), señalaron.

De esta manera, el grupo de hardcore punk que lidera Mike Muir volverá a la Argentina por cuarta vez, después de su paso en los años 1994, 2008 y 2016. En esta oportunidad, el quinteto vuelve para hacer un recorrido por lo mejor de sus 40 años de discografía.



En los comentarios del posteo, los fans argentinos celebraron la alegre noticia: "Traigan puertas que manijas sobran", "Tenía que suceder, vamooo", "Me vuelvo loco" y "Ahí estaremos", fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Los tickets del show de Suicidal Tendencies se encuentran a un valor superior a los $65.000, ya que se debe contemplar el adicional por el costo por servicio.

Suicidal Tendencies es una de las bandas pioneras del crossover thrash, una forma de thrash metal con más elementos de hardcore punk que el thrash tradicional, según la definición de la banda Dirty Rotten Imbeciles.

El álbum homónimo debut de ST fue lanzado en 1983 e incluyó su primer éxito “Institutionalized”, una canción emblema del punk. A lo largo de los años, la banda sufrió varias mutaciones a partir de los distintos cambios de formación, pero Muir siempre permaneció como el líder y el corazón del grupo. Canciones como “War Inside My Head”, “Possessed to Skate” y “How Will I Laugh Tomorrow” se convirtieron en algunos de sus más grandes hits.