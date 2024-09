El músico puertorriqueño Daddy Yankee anunció su regreso a la Argentina, pero esta vez no será para cantar su larga lista de canciones populares, sino para ofrecer una prédica evangélica en el Estadio Chacarita Juniors.

El artista, ícono mundial del reguetón, llega al país de la mano de la iglesia Manantial de Bendiciones este domingo 24 de noviembre. Si bien la entrada es libre y gratuita, la organización del evento le sugirió a los interesados llevar un alimento no perecedero, aunque no aclararon a qué institución serán donados.

Imagen: Instagram @manantialdebendiciones.

"Llevando mi testimonio, llevando la palabra. Va a ser un gran día en el que saltaremos en nombre del Señor", dijo el reconocido cantante respecto del evento religioso. La visita de Daddy Yankee al país se da en el marco de acusaciones cruzadas respecto de los montos que cobraría por brindar este tipo de ceremonias.



El día que Daddy Yankee anunció su retiro de la música

Durante un concierto en Puerto Rico realizado en diciembre 2023, Daddy Yankee reveló su decisión de poner fin a su exitosa carrera musical para embarcarse en una nueva travesía como predicador evangelista.



"Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, 'Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico'", señaló el cantante a sus fans.



En un mensaje de casi tres minutos, Daddy Yankee compartió su reflexión sobre la búsqueda de propósito en la vida, mencionando su intento de llenar un vacío que solo Jesucristo pudo colmar. "Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar", admitió el cantante, quien anunció su dedicación a transmitir el mensaje de Cristo y vivir para él.

"Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Así mismo Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo", expresó el productor e ícono del reguetón.

