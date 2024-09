Marco Ruben no vuelve el domingo ante Platense. El goleador canaya aún no encuentra su plena recuperación ante una lesión muscular y Matías Lequi vuelve a prescindir del ídolo canaya. El parte de lesionados ayer en Arroyo Seco no fue alentador: solo Jorge Broun tiene el alta médica y el arquero volverá bajo los tres palos auriazules el domingo a las 19.30 en Vicente López.

Carlos Quintana, Emanuel Coronel y Ruben deberán apuntar sus respectivas expectativas de volver al primer equipo en la fecha 16, cuando el canaya visite al puntero Vélez en Liniers el martes 1 de octubre a las 20.30. Por diferentes motivos, los tres quedaron ayer marginados del primer ensayo de fútbol de la semana.

Por lo cual para visitar a Platense el domingo la principal variante que dispone Lequi es el regreso de Broun en el arco por Axel Werner. El uno canaya superó un desgarro y ayer respondió a las exigencias sin dificultades. Pero la vuelta del arquero no sería la única modificación.

El entrenador de Central no quedó satisfecho con lo que hizo el equipo en el primer tiempo ante Talleres y esta mañana en Arroyo Seco buscará variantes en el mediocampo. Jonatan Gómez es probable que sea confirmado titular en lugar de Augusto Solari. Mientras que la mayor duda se encuentra en ratificar a Juan Giménez en defensa o disponer la vuelta de Miguel Barbieri.