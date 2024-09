“En el fondo no me sorprende, porque cuando uno anda mal, mal acaba”, dice Zunilda Benítez a Buenos Aires/12. La ex concejala de La Libertad Avanza de Avellaneda habla sobre su ex compañero de bloque, Arnaldo “Pepo” Díaz, recientemente expulsado de las filas libertarias acusado de pedir dinero a cambio de integrar las listas electorales de 2023.

Alrededor de dos meses atrás, Benítez decidió abandonar la bancada que presidía Díaz y conformó un monobloque que llamó La Libertad. “Tomé la decisión por una cuestión de que no me gustaba la forma de manejar”, señala ante la consulta de este medio. Según su experiencia, el concejal libertario se comporta con “una actitud desagradable, siendo alguien con quien no se puede conversar y que tomaba todas las decisiones por su cuenta”.

Más allá de lo sucedido en aquel tiempo, Benítez sostiene que el último comunicado de LLA Provincia la “sorprendió” en primera estancia. Asegura que nunca supo de estas posibles maniobras de Díaz, a quien conoce de las épocas en que ambos integraban las filas del PRO. Remarca que nunca tuvo una amistad ni un vínculo fluido, y que se reencontraron en 2022 de cara a construir el camino de Javier Milei en Avellaneda.

Tanto Díaz como Benítez, desarrollaron su militancia partidaria bajo la tutela del principal armador de la provincia que tiene el mileísmo y hombre que responde a Karina Milei, el ex senador provincial Sebastián Pareja. El actual Subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación es, además y desde este miércoles, el presidente oficializado del partido libertario a nivel provincial.

Al momento de tomar licencia en el Senado, pareja fue reemplazado por Carlos Curestis. “Charlie”, como lo llama Benítez, fue el único que se comunicó con ella cuando decidió irse del bloque de LLA en el Concejo Deliberante de Avellaneda. Pero, luego del comunicado del martes donde se oficializa la expulsión de Díaz, nadie la llamó y asegura desconocer como seguirá la operatividad del partido en su distrito.

¿Quiénes sabían?

“Bajo ningún concepto La Libertad Avanza – PBA ni ninguno de sus miembros solicita colaboración económica de ningún tipo a los bonaerenses de bien”, subraya el comunicado que hizo público el partido sobre la situación de Díaz. Si bien no especifica si existen bonaerenses de mal que sí podrían ser objeto de algún pedido, el texto condena las aparentes acciones del, ahora, ex concejal libertario en Avellaneda.

Los señalamientos sobre Díaz comenzaron durante la campaña de cara a las elecciones de 2023. Allí se pronunció Silvina Soria, dirigente de Avellaneda, hoy identificada con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Estoy totalmente agradecida a Pareja por expulsar a ese engendro que yo había denunciado que pedían plata para las candidaturas”, dijo Soria en un video que publicó en la red X.

"A mí, que siempre milité y fui honesta, cuando me piden la plata dije que no es lo correcto y me hicieron a un costado, me defenestraron y me echaron de LLA, y hoy se comprueba que lo que decía era verdad y que nunca mentí", agregó la militante. No dejó de apuntar contra la “camada” que trabajó para Díaz en la campaña y aseguró que todos sabían “lo corrupto que era y jamás dijeron nada”.

Por su parte, Benítez sostiene que sobre lo denunciado por Soria no tiene “ningún tipo conocimiento”. “Me pregunté en qué momento pasó que yo no estuve al tanto”, resalta. A su vez, vuelve a poner sobre la mesa que Díaz nunca tuvo un comportamiento empático con ella y la campaña no fue la excepción.

Para Benítez, Díaz siempre la subestimó y por eso no la hacía parte de ninguna decisión o reunión de relevancia. Incluso, en el tiempo que compartieron bloque en el Concejo Deliberante de Avellaneda, la concejala ni siquiera podía hacer uso de su propio despacho.

“La realidad es que él siempre manejó todo, no sé con quién hablaba, y yo sabía que él decía me voy a una reunión con Sebastián (Pareja), pero no participaba y no me incluía a mí en eso”, afirma la dirigente.

El partido provincial

La implosión del espacio en Avellaneda se da en paralelo a la euforia reinante en las filas libertarias luego de haber obtenido el reconocimiento para conformarse como espacio puro de cara a las elecciones del 2025. Ese fue uno de los grandes anhelos de Karina, que junto con Martín Menem, él único dirigente que tenía, en La Rioja, el sello oficializado, empezó a recorrer el país y en Buenos Aires se apoyó en Pareja.

La oficialización en el distrito más poblado de la Argentina también abre las puertas al partido nacional, que el Presidente convocó a saludar en un acto que tendrá lugar en Parque Lezama. Allí, algunas caras empezarán a levantar el perfil de cara al turno electoral del 2025.

En Buenos Aires, el candidato puesto parece ser José Luis Espert, el libertario que se amigó con Milei cuando el actual Presidente llegó a la Casa Rosada y pasó a ser soldado y pieza clave en el Congreso, encabezando la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ingresó en el 2021 con la boleta de Avanza Libertad, acompañado por Carolina Píparo, recientemente indultada por la conducción mileísta. A ambos se les termina su mandato el año próximo por lo que parecen ser los nombres "obvios" a la hora de proyectar un largo listado de candidatos. La idea del sello propio que impulsa Karina es precisamente para no depender de trabajosas alianzas a la hora de pensar el armado y evitar los escándalos como a los que LLA se expuso desde el comienzo de la campaña que terminó con el triunfo de 2023.

En ese sentido, el reconocimiento de la estructura legal para el oficialismo baja las expectativas de otro de los bonaerenses a los que se le termina el mandato el año próximo, el exvicejefe de Gobierno porteño y precandidato a la gobernación, Diego Santilli, otro de los larretistas que, desde el bloque del PRO, se convirtió en uno de los más férreos defensores públicos de las políticas libertarias.

Lo que sigue

De cara a la continuidad del espacio en Avellaneda, Benítez remarca que, hasta el momento, nadie se puso en contacto con ella. Desconoce si Díaz va a renunciar a su banca y, dice, está focalizada en la continuidad de sus proyectos e iniciativas para con los vecinos del distrito.

Esteticista de profesión, cuenta que hoy también se dedica a hacer la limpieza en una casa familiar tres veces por semana. “A Arnaldo se le subieron los humos y hasta ahora no sé qué va a pasar”, repite. Tiene en claro que esta situación afecta al partido y que, por eso, “hay que mejorar para no ser como los otros partidos políticos”.