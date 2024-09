“Un puñado de obras”. Así definió Lisandro Enrico, ministro de Obra Pública provincial, lo que está contemplado en el presupuesto nacional 2025 para Santa Fe. En concreto, son apenas nueve las obras para las que el gobierno nacional prevé financiamiento el próximo año, la mayoría de ellas con un importante grado de avance. Solo una obra nueva está prevista en el presupuesto: una etapa del acueducto Gran Rosario. “Sabemos que es un gobierno que en definitiva no le interesa hacer obra pública y que no le interesa el interior. Es gente que viaja en avión, entonces qué le puedo decir yo de una ruta nacional, como alguien del interior”, cuestionó Enrico. Asimismo, desde el gobierno provincial insistieron en la necesidad de avanzar con la reparación de rutas nacionales: “Lo que estamos pidiendo con el gobernador Maximiliano Pullaro es agilizar las cosas y que nos cedan algunos tramos de rutas nacionales que no quieren reparar”.

El pasado domingo el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, en un evento donde el contenido de la norma terminó quedando en un segundo plano. Sin embargo, con el correr de los días se fueron conociendo los detalles sobre cómo el gobierno nacional distribuirán los fondos públicos para el próximo año. En ese marco, en la provincia no cayó nada bien el detalle de las obras que se harán en territorio santafesino: la continuidad de nueve obras por finalizar y apenas una etapa del acueducto Gran Rosario. Tampoco hay demasiadas novedades sobre las reparaciones de rutas nacionales dentro de la bota, un reclamo que viene siendo repetido hasta al cansancio desde la Casa Gris.

“Es muy poco. Sacando algunas cuestiones de energía y transporte, básicamente quedan nueve obras para toda la provincia que se van a terminar. Y venimos peleando para que se incluyan y cumplan la reparación de rutas nacionales. Pero es un puñado de obras, menos de diez, en toda la provincia”, reconoció Enrico, en diálogo con Radio 2. “De esas obras, solo una etapa del acueducto Gran Rosario es nueva. El resto son obras que estaban ya avanzadas y paralizadas, como la puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, o la cárcel Federal de Coronda, que está en un 97% de conclusión”, añadió.

Ante ese escenario, el funcionario renovó el pedido para que el gobierno nacional asuma su responsabilidad sobre las rutas nacionales, que en algunos tramos del territorio santafesino quedaron muy deterioradas. “Semanalmente lo vengo pidiendo, porque el gobierno nacional se comprometió con Santa Fe para reparar rutas nacionales. Por lo menos a tapar los pozos”, recordó y cuestionó: “Sabemos que es un gobierno que, en definitiva, no le interesa hacer obra pública y que no le interesa el interior. Es gente que viaja en avión, entonces qué le puedo decir yo de una ruta nacional, como alguien del interior”.

Ante la falta de respuestas, desde el Ejecutivo provincial avanzaron por un camino paralelo: que Nación ceda las rutas para que desde la administración provincial se hagan cargo de su mantenimiento. Pero hasta el momento ese reclamo tampoco fue escuchado. “Lo que estamos pidiendo con el gobernador Maximiliano Pullaro es agilizar las cosas y que nos cedan algunos tramos de rutas nacionales que no quieren reparar. Santa Fe tiene un programa de obras públicas y queremos que la gente circule en mejores rutas”, sostuvo.

Por último, Enrico dejó un mensaje para el gobierno nacional. “No podemos estar atrás de que reparen algunos pozos, como venimos haciendo hasta ahora. Si no lo pueden reparar, no lo quieren reparar, o no está en el presupuesto, les pedimos que cedan las rutas nacionales que Santa Fe se hace cargo, con un sistema de mantenimiento y concesión, de repararlas”. Y añadió: “Colaboramos en todo lo que podemos, pero la verdad que hay cosas que se tiene que hacer cargo Nación. Mantener las rutas es una obligación legal, porque si no la gente se va a matar esquivando pozos. Eso viene muy lento”.