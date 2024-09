LA JODITA ► Se viene la primavera, se vienen las fiestas: la Neon Party BA tendrá al maquillaje como atracción visual (viernes 20/9, Club Aráoz), la Fiesta SoundSystem que organiza el Club Pelagatxs promete reggae, dub y cantantes invitados (11/10, Lucille), y Luck Ra fijó fecha para El último baile del año (17/11, Movistar Arena).



PANTALLAZOS ► Este sábado 21/9, el Batman Day concentrará homenajes internacionales al murciélago de Gótica, con películas y especiales en las plataformas Max y HBO, además de promos de cómics y libros de DC en Ovni Press ► Y en plan pelis, un joven artista se muda a una isla en Martín García, de Corcho Garisto, con Thelma Fardin y banda sonora punk-rocker de Bastardos del Under (desde el jueves 26/9 en cines); mientras que una promotora busca cambiar de trabajo en Romina Smile, de Pablo Stigliani, con Martina Gusmán (desde el 3/10 en SM Cine).



PASAME LA DATA ► Dos jornadas cargadas de paneles, experiencias y masterclasses promete el Auditorio WORKSHOW por FUTURX, con eje en la inteligencia artificial y la sostenibilidad de la industria musical y experimentos de folklore generativo, prácticas de sostenibilidad en cultura y el desafío de la atención ► Por otro lado, la saga de concursos Microcentro Cuenta anunció dos nuevas convocatorias, para cuentos de terror e historietas, con premios de publicación y 2 millones de pesos y jurados integrados por Mariana Enríquez, Rep, Maitena, Fabián Casas y más (hasta el 12/2).

DE VISITANTE ► El calendario de visitas internacionales suma llegadas indie rockers casi en espejo: ambos con la gira de su sexto disco, vienen los londinenses The Vaccines (23/11, Sala Sinpiso GEBA, para tocar su disco Pick-Up Full of Pink Carnations) y The Kooks (13/11, Obras, con su disco 10 Tracks To Echo In The Dark) ► Además, los hardcore thrashers Suicidal Tendencies volverán a Buenos Aires para tocar el 8/11 en El Teatro Flores, con un recorrido por lo mejor de sus más de cuatro décadas de crossover musical.

FESTIVALIPSIS ► El Festival Primavera Bonaerense copará la República de los Niños este sábado 21/9, con recitales de Blair, Laika Perra Rusa y Les Neón, además de djs, danza, k-pop y videojuegos, todo desde las 13 con entrada libre y gratuita ► El Festival Urbano Moreno juntará vivos de Dillom, Alika y Malena D'Alessio, entre otrxs, este sábado 21/9 en la Plaza Buján, de Moreno ► Y el Dikey Spring Festival recibirá la primavera con electrónica y los djs Manuel de la Mare y Nahu G, el sábado 21/9 en Moscú, Costanera.

HACELA SIMPLE ► Las últimas canciones del invierno las firmaron Mares de Xceso (Ir por vos), Vale Acevedo (Fin del día), Ainda (Éramos lo más), Canibal Baby + Cebi (Medio careta, medio violín), Marcelo Carrascosa (Fin de fiesta), Jero Jones (Crónicas), Marian (Autoboicot), LIT killah + Nicki Nicole (Somos 3), Fernanda Alemán (Norte), Lara91k (Kulo Tenassi y MG), Chechi de Marcos (Vos y yo), Sele Vera y Los Pampas + Catherine Vergnes (Amiga), Valen Etchegoyen + Coco Swing (Después de las cicatrices), Luciana Tagliapietra + Sol Pereyra (Árbol), Milo J (Buen día portación de rostro), Once (Amuleto de la creación), Juana Rozas (Un ángel), Vandera (Veve), Benito Cerati + Blair (La paz de los cementerios) y Franco Rizzaro (Tu cárcel).





