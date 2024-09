“Se están pegando tiros en los piés, atropellando a todos. A nosotros, a los empleados públicos, al Poder Judicial, a la Corte”, dijo a Rosario/12 el diputado provincial del peronismo Marcos Corach respecto del accionar del gobernador Maximiliano Pullaro y el frente Unidos. En ese contexto, el legislador vislumbra que “hoy el escenario ha cambiado y no sé si así sale la reforma constitucional”, sentenció. La polémica sesión que terminó aprobando la reforma previsional con el voto negativo del peronismo y en medio de un alto costo político para el gobierno, pasó un límite y entronizó a la mediática diputada Amalia Granata que terminó ovacionada por los empleados judiciales de Santa Fe y abrazada con el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez; cuando se presentó para denunciar en la justicia el cuestionado trámite legislativo que permitió las sustanciales modificaciones del régimen jubilatorio provincial. Corach aclaró que el interbloque peronista “no está de acuerdo en judicializar la política”, pero concedió que la diputada de Somos Vida está en todo su derecho de hacerlo.

Pullaro, a diferencia de lo que pasó con la reforma de la Caja de Jubilaciones, necesita de mayorías especiales para declarar la necesidad de la reforma constitucional. Es decir, que en Diputados requiere del acuerdo con el interbloque peronista para llegar a ese número. Un trámite que parecía aceitado con el bloque del perottismo pero que encontraba ciertas resistencias en la diputada Lucila De Ponti del Movimiento Evita y en el diputado Miguel Rabbia que responde directamente al senador nacional Marcelo Lewandowski. Es más, la impetuosa irrupción en el vacío opositor de la provincia de la diputada Granata; por un lado le dió una llave al peronismo para avanzar pero por otro mostró solapadas cuestiones internas. “Es más opositora que muchos de los nuestros”, declaró el diputado Rabbia que admitió que Lewandowski recibió en el Senado a Granata en una charla cordial. El dardo estuvo claramente dirigido al bloque del ex gobernador Omar Perotti que a su vez conversa personalmente con Pullaro y es invitado del gobernador en varios actos oficiales.

Corach fue contundente al respecto. “Ninguno de nuestro bloque de cinco habla con con la diputada Granata, en los términos de ver qué podemos hacer, cómo podemos acordar futuras estrategias. Nosotros no estamos hablando en esos términos con ellos”, dijo pero no descartó que pueda haber entendimientos de cara al futuro. “Necesitamos un espacio distinto podemos llegar a confluir en algún momento”, dijo el diputado que caracterizó a la ovación que recibió Granata de los empleados judiciales de Santa Fe como “un hecho destacado que tuvo alto impacto político y mediático. Parecía Gladiador entrando al Coliseo”, dijo y reconoció que la diputada “tiene sus méritos, tiene sus dotes y ha sabido y sabe aprovechar los espacios que tiene. Fíjense de dónde salió y a donde está”, concedió recorriendo su carrera desde su irrupción en la política hasta ahora, donde repitió su mandato siendo otra vez una de las candidatas más votadas en Santa Fe.

El interbloque peronista le pidió en una nota firmada por todos los diputados y diputadas del espacio, la versión taquigráfica de la polémica sesión donde se aprobó la reforma previsional, a la presidenta de la Cámara Clara García. ¿Qué esperan recibir como respuesta oficial y qué creen que puede cambiar?, se lo consultó a Corach.

“Es una nota que teníamos que hacer porque lo que pasó fue escandaloso”, dijo el diputado peronista y amplió. “Ahora, cuando uno repasa los video del momento, mira con detenimiento, vemos cómo la presidenta del cuerpo se vuelve loca y le grita al que maneja el tablero para que lo ponga para la votación que propuso el diputado Pablo Farías”. El legislador del socialismo “aparece en un momento casi presidiendo la sesión desde su banca. Un gran desorden, gente parada, gente que no votó y un voto a una velocidad que no se sabe claro, quién votó. Es que no votamos, o sea, porque empezaron a apurar antes que nos fuéramos, fue irregular e innecesario, básicamente innecesario no tenía ningún tipo de necesidad de hacer lo que hicieron”. describió.

Corach señaló que la dura nota presentada por los diputados del interbloque, “tiene un contexto. Porque uno ve la relación que el Ejecutivo está planteando hoy para con la Corte Suprema de Justicia, el abrazo de la diputada Granata con el presidente de la Corte Suprema, son todas cosas que el periodismo, la política y la gente pueden ver. Pero son escenarios que genera el gobierno”.

“Se están pegando tiros en los pies innecesariamente y están llevando por delante a todo el mundo, atropelladamente, es innecesario. Cuando podría hacerlo de otra manera porque tiene los votos”, dijo respecto de Pullaro y aseguró que al gobernador “ya no le interesa mostrar escenarios de consenso, baja la mayoría automática y listo. Se cansó de propiciar el diálogo”, dijo Corach.

El diputado también describió al frente Unidos cuando expresó que “se juntan comen, y después salen y dicen que la reforma constitucional está en marcha. La verdad es que no sé, hoy ya no es el mismo escenario, si no hubiese planteado todas estas cosas. Yo voy a estar discutiendo en serio, la reforma constitucional que era uno de los grandes objetivos de este gobierno, los objetivos estratégicos de este gobierno!”.

-Ahora viene el proyecto de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y al blanqueo de capitales. ¿Qué va a hacer el peronismo?

-No lo hemos discutido todavía en el interbloque. Es una cuestión delicada pero hay otras que particularmente empiezan a preocuparnos como la instalación de la posibilidad de privatizar las empresas públicas. Me gustaría particularmente escuchar alguna expresión de parte del gobernador al recorte del presupuesto universitario, por ejemplo. A esta altura del partido sólo expresar la queja porque el presidente de la nación no los recibe, no alcanza- concluyó Corach.