TEATRO



A un paso del tiempo

“Muchas veces pienso en el volumen de las cosas, el ruido y la imposibilidad que tenemos quienes oímos de apagar un rato ese ruido constante”. Nuevo espectáculo de la actriz y cantante Irene Goldszer, que fusiona música y escena e introduce de una manera poética la lengua de señas argentina. A través de canciones, relatos, gestos, el silencio y la relación con el espacio escénico, se van superponiendo las distintas capas de texturas sonoras y visuales que dejan entrever, como a través de las rendijas de una persiana, que es posible ver la música. El vestuario y la escenografía son de Paola Delgado, la iluminación de Ricardo Sica y la coach del lenguaje de señas es Natalia Tesone. Con letras y canciones de Irene Goldszer y arreglos de bateria de Pablo Potenzoni, que la acompaña en escena. Única función.

Hoy a las 18, en la sala Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Lo normal

Esta es una historia como muchas otras: una amiga complice, unos padres aprendiendo, una joven buscando conocerse y un poco de amor: lo normal. “Empecé a escribir sobre la historia de mi hermana con discapacidad, y se transformó en una historia de amistad luminosa. En general esa temática siempre se abordó en varones y con actores haciendo de, pero no estamos acostumbrados a ver esos cuerpos en las series o sobre el escenario”, dice Malena Ratner, actriz y autora de esta obra coescrita con Francisco Ruiz Barlett, que se estrenó el año pasado en El Método Kairoz y en esta temporada se puede ver en el Picadero. La música original es de Adrián Berra. Con Marisol Irigoyen, Maia Etchichury, Raquel Ameri, Diego Castro y José Giménez Zapiola.

Lunes a las 20, en el Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $19000.

MÚSICA



Luz de neón

Media Hermana, el dúo electrónico formado por Raquel Luco y Hernán Navia acaba de publicar un EP que funciona como sucesor de su álbum debut, Una línea muy fina parecida a la curva de un corazón (2022). Surgido hacia fines del 2018, a partir de temas compuestos por Luco e impulsada por el productor Felipe Quintans (107 Faunos), Media Hermana se fue presentando con una serie de simples hasta llegar al debut, que incluyó reversiones de Molly Nillson y Los Punsetes. La progresión de su sonido en una busqueda aún más expandida hacía el synth pop electrónico comenzó con el siguiente simple, “Ideograma” (2023), adelanto de este nuevo EP, al que inaugura. El flamante lanzamiento se completa con cuatro temas más, grabados en Casa Festival, con producción de Media Hermana y mezcla y master a cargo de Santiago Palacios en Estudio Kenobi. Edita Discos Laptra, y el arte de tapa es de Marina Ventura.

Árbol

Nuevo simple de Luciana Tagliapietra, adelanto de su próximo disco, el sexto de su cosecha, cuya edición está anunciada para el mes próximo. La cantante y compositora tucumana, cuyo álbum previo fue Nueva forma (2021), incursiona con este simple en una novedosa faceta electro-folk latina, acompañada por su colega cordobesa Sol Pereyra, radicada hace años en México. Desde sus comienzos en 2009, el sonido de Tagliapietra mutó a un fino indie-electro-pop que fue producido por diferentes figuras del género, como Daniel Melero (Diagrama de Ben, 2011), Litto Nebbia (La luna, 2013) e incluso Kurt Uenala (Depeche Mode) para el simple "Perro" (2018). Sus más recientes lanzamientos fueron la cancion "Azul", junto a Santiago Motorizado, y "Solo en vos", un cover en castellano del clásico "Only You", del dúo británico Yazoo.

ONLINE



La pareja de al lado

Todo vuelve y lo demodé puede regresar con la fuerza de los jeans nevados. Uno de los géneros más populares en los años 80, el thriller erótico, parecía perdido en las nieblas de la corrección política, pero basta una vuelta de tuerca para que sus mecanismos básicos vuelvan a ponerse al frente de la narración. Es el caso de esta serie británica disponible en Universal+, en la cual la llegada de una pareja a un coqueto barrio suburbano es el punto de partida de una historia de voyerismo, atracciones que pueden ser fatales y las más lúbricas actividades vecinales. La descripción sinóptica oficial ofrece más pistas: “A lo largo de sus seis episodios, la serie va presentando numerosas revelaciones, giros inesperados de la trama y un misterio central a resolver vinculado a la relación prohibida que entablan Evie y Danny, quienes traicionan a sus parejas al sucumbir a una atracción sexual que terminará teniendo graves consecuencias”. En otras palabras, otra vez la fantasía convertida en infierno.

La pareja perfecta

Otro matrimonio en el título, aunque la saga creada por Jenna Lamia –la misma de 90210: Beverly Hills New Generation–, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por la realizadora danesa Susanne Bier está más cerca del whodunit que de cualquier otro universo narrativo. Con elementos que remiten ostensible y ostentosamente a Big Little Lies y un poquito menos a The White Lotus, el guion sigue a un grupo de participantes de un casorio en una isla paradisíaca que termina en desastre: una de las mejores amigas de la novia aparece muerta en la piscina de manera bastante sospechosa. Liev Schreiber y Dakota Fanning acompañan a la actriz australiana en la miniserie estrella de Netflix de este mes.

CINE



Festival de Cine Alemán

El encuentro anual con el cine germano llega a su 24° edición y en su programación conviven los éxitos populares con las ambiciones más autorales, amén de un puñado de cortos de jóvenes cineastas. La programación incluye casi una docena de largometrajes, entre ellos el notable y seco policial de Thomas Arslan Sin códigos (foto), suerte de secuela de la anterior En las sombras; el documental Anselm, dirigido por Wim Wenders en formato 3D, sobre el artista Anselm Kiefer; y el drama Ivo, de la realizadora Eva Trobisch, que sigue a una especialista en cuidados paliativos envuelta en una relación con el marido de una de sus pacientes. El festival ofrece además la oportunidad de apreciar tres clásicos en copias restauradas: la ópera prima de Alexander Kluge, Una muchacha sin historia, uno de los films más populares en la filmografía de Wenders, Las alas del deseo, y el drama histórico La cinta blanca, de Michael Haneke. La programación completa puede consultarse en https://cinealeman.com.ar/

Cortos de Francisco Lezama

La sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) continúa exhibiendo los premiados cortometrajes del realizador argentino Francisco Lezama, dos de ellos dirigidos a cuatro manos junto a Agostina Gálvez. Se trata de La novia de Frankenstein (2015) y Dear Renzo (2016), en los cuales el intercambio de dinero forma parte esencial de la vida de los protagonistas. Algo similar puede decirse de Un movimiento extraño, esfuerzo en solitario de Lezama que ganó el Oso de Oro al Mejor Corto en el Festival de Berlín y encuentra a Laila Maltz en el rol de una guardia de seguridad alertada de una inminente suba del valor del dólar. Los tres films se exhiben en continuado todos los domingos a las 18 horas.

TV



Ciudades milenarias

La serie documental –y, hay que decirlo, un tanto fantasiosa– conducida por el periodista y ufólogo mexicano José Jaime Maussan estrena un especial dedicado a tres ciudades que hoy forman parte de Latinoamérica y, dicen, fueron visitadas por viajeros de otros universos en un pasado no tan remoto. La primera de esas urbes pretéritas es Teotihuacán, ubicada en el centro geográfico de México, el lugar en el cual, según las leyendas, los hombres se convertían en dioses. La segunda ciudad es Sacsayhuamán, en la Cordillera de Los Andes peruana, una construcción que, según reza la mitología local, fue erigida por seres de otros mundos. Finalmente, la famosa Chichén Itzá, que formó parte del imperio maya y cuya pirámide central ha sido analizada para descubrir si se trata de una construcción que alberga algún tipo de “energía”. Ideal para amantes de los ovnis y su posible identificación con lo alienígena, imposible para los detractores del terraplanismo y otras yerbas.

Viernes a las 21, por History.

The Sound Weavers

Fenómeno desconocido para quien se encuentre alejado del mundillo de la música clásica y culta contemporánea, este documental describe un fenómeno particular centrándose en tres grandes hacedores musicales: Ludovico Einaudi, Max Richter y Hauschka, compositores con miles de seguidores en todo el mundo. Reza la sinopsis oficial: “Atraen a millones de personas a sus conciertos y a través de servicios de streaming; sus álbumes se venden como pan caliente. Tanto jóvenes como mayores acuden en masa a los conciertos con entradas agotadas, haciendo que los gerentes de la industria de la música clásica se pongan verdes de envidia. ¿Son Mozarts 2.0 o más bien maestros de masas?”.

Hoy a las 19, por Film & Arts.