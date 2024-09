Tras el descargo de los artistas que pintaron de rosa los silos del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), la Municipalidad anunció que el edificio de Oroño y el río tendrá un nuevo diseño. “En las últimas horas se confirmó la anulación del concurso anterior, debido a que los ganadores del proyecto no pudieron garantizar su puesta en práctica sin generar daños al entorno”, señalaron desde el municipio. Empresas constructoras y una marca de pintura, donarán la intervención y comenzarán en breve con un nuevo diseño. Esta iniciativa del sector privado surge con el fin de darle a la ciudad un nuevo punto turístico. A través de sus redes sociales, los responsables del frustrado proyecto “Paint is not Dead”, apuntaron a la Municipalidad y un medio de televisión local por presionar para pintar los silos un día donde las condiciones climáticas eran adversas.