"Me encantaría terminar mi carrera política en el Senado de la Nación, defendiendo los intereses de Salta", aseguró el gobernador Gustavo Sáenz en una distendida entrevista con la que el gobierno provincial comenzó el ciclo Diálogos que se transmite por el canal de YouTube oficial.

Por poco más de media hora el gobernador respondió preguntas sobre la actualidad de la gestión y la política nacional, anticipó una evaluación de sus mandatos y expresó su deseo de ser legislador en el futuro, aunque aclaró: “No estoy pensando en candidaturas ni mucho menos".

Sobre su deseo de llegar al Senado de la Nación, dijo que le gustaría estar ahí para defender los intereses de la provincia, no "los intereses de los partidos políticos ni de ningún dirigente nacional, porque he demostrado en toda mi carrera política que nunca me colgué del saco ni de la pollera de nadie, Siempre llegué al lugar donde estoy por esfuerzo, y no heredé el lugar donde estoy, lo conquisté con trabajo desde muy abajo, y llegué con la bendición de la gente y de Dios por sobre todas las cosas”, agregó.

Sostuvo que este crecimiento por sus propios medios le posibilita “estar y defender los intereses de los salteños y del norte”.

Y también reinvindicar el federalismo, dijo antes de reiterar conceptos recurrentes en su discurso: “Hay dos Argentinas, la Argentina llena de privilegios y de subsidios del centro del país y la Argentina llena de necesidades e injusticias que es el norte argentino”, insistió. Asimismo, consideró que se debe defender "un frente provincial donde discutamos ideas”.

Por otra parte, el gobernador evitó tomar posición sobre el paro de hoy. "Hay gente que está conforme y gente que no”, hizo equilibrio, aunque subrayó que “se han restringido muchísimo los aumentos (salariales), las cosas han subido”. “Los jubilados no la están pasando bien, pero tampoco hay que hacer demagogia y aprovecharse de los demás para hacer política, eso es lo que a mí no me gusta”. “Creo que hay que buscar propuestas superadoras”, sostuvo.

“Hace falta mucho más diálogo por parte del gobierno nacional con las distintas fuerzas políticas y en un marco de respeto", agregó. Dijo que ve "mucha soberbia" en el gobierno nacional actul y en los que pasaron antes. "Una falta total de grandeza, nadie reconoce errores ni cuando están ni cuando se van. Nada de autocrítica”, cuando reconocer errores, “no es debilidad, es grandeza”. “Cuando nos equivocamos tenemos que retroceder, yo veo que los dirigentes nacionales no entienden esa parte de lo que significa el poder”. “De una vez tienen que tener la humildad de saber retirarse a tiempo”, afirmó.

Buenas relaciones

“Como todas las relaciones que tuve yo en mi vida, siempre intento que sean buenas”, respondió Sáenz cuando lo consultaron sobre su trato con el gobierno nacional.

"Hay cosas que se comparten” y otras que no, agregó antes de recordar que es “muy respetuoso de la voluntad popular". "Hay que darles la oportunidad a aquellos que ganan una elección de tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante su programa de gobierno. Es lo que hemos hecho un grupo de gobernadores, que nos llaman dialoguistas", pero considera que actúan "con mucha responsabilidad, acompañando lo que entendemos que había que acompañar y no acompañando lo que no queremos acompañar". Entonces aclaró que no está "de acuerdo con muchas cosas, no me gusta la falta de respeto, el discurso del odio, el uno contra otro” que expresa el gobierno de La Libertad Avanza.

Tras criticar el centralismo porteño, contó que chatea con el presidente Javier Milei. “Tengo llegada directa con él y con todo su gabinete, eso no quiere decir que resuelva todos los problemas que tenemos los salteños”, aclaró.

Sobre las obras que se reactivarían en breve en la provincia, recordó que en junio del año pasado la provincia firmó un convenio con el gobierno nacional, “poniéndonos de acuerdo para continuar con la obra pública”, sobre todo “con aquella que nosotros entendemos que hace al crecimiento de nuestra producción, de nuestra provincia”.

La Nación se comprometió “a hacer obras importantes, como es la 9/34, que lamentablemente nosotros la denominamos la ruta de la muerte por la cantidad de muertes que tuvo”; la ruta 51, “ya dos tramos están comprometidos para hacerse”; el puente de Vaqueros, “si Dios quiere la semana que viene ya vamos a estar iniciando la obra”; la ruta 50, de Yrigoyen a Orán, y el puente, que “está próxima a inaugurarse” , y la ruta 40.

Sobre la ruta nacional 51 recordó que se deben construir cinco tramos, y adelantó que la provincia está gestionando con el BID el financiamiento para avanzar con los otros tres tramos. “Mi sueño es poder terminar esa ruta”, que comunica con el Paso de Sico, a Chile, dijo.

Por otro lado, reseñó la cantidad de fondos que dejó de recibir la provincia, porque el gobierno libertario los restringió, como el fondo de incentivo docente, para obra pública, para la compra de medicamentos para pacientes oncológicos, “muchísimas cosas que se han recortado y que nos han puesto en una situación económica compleja a todo el país, pero sobre todo los del norte”, afirmó.

La provincia se tiene que hacer cargo de varios de estos aspectos, como el fondo de incentivo docente y eso afecta las arcas provinciales, después de cinco años de equilibrio fiscal, reseñó. Además, Salta está pagando un crédito que esta gestión heredó, con lo que “es un año muy complejo en lo económico”, indicó.

“Me han tocado momentos muy difíciles”

También fue consultado sobre la posibilidad de realizar obras definitivas para evitar los recurrentes desbordes del río Pilcomayo en el norte salteño, y tras destacar que la previsión y las obras de defensa posibilitaron que no hubiera víctimas fatales, recordó que el comportamiento de este curso de agua provoca que cada tanto rebase su cauce.

"A mí me pasaron todas”, "me han tocado momentos muy difíciles”, aseguró. Ni bien asumió, la muerte de infancias por desnutrición o causas vinculadas, y como respuesta se hizo un Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este y “mejoramos el sistema de salud pública”; después la pandemia, y la respuesta de aumentar el recurso humano, y iniciar luego un proceso de federalización de los servicios de salud.

Sobre el aparente crecimiento del delito, señaló que la provincia entregó patrulleros y está aumentando la cantidad de policías. Y consideró que esta tendencia “también tiene que ver con el contexto que se vive a nivel nacional, la falta de trabajo, la drogadicción, tantas otras cosas más que lamentablemente nos llevan a esto”.

“Creo que estamos haciendo lo humanamente posible”, se puede hacer más pero para eso se necesita “mayor cantidad de ingresos y en este momento evaluamos cuáles son las prioridades y tratamos de hacerlo", dijo. Y resaltó el Plan Güemes y un gobierno nacional que atendió al pedido de que la provincia de que "nos ayuden a controlar la frontera", aunque "en realidad nosotros los tenemos que ayudar a ellos porque las fronteras son competencia del Estado nacional”. En este contexto anunció que en breve comenzaría a aplicarse el plan en la frontera de Salvador Mazza.

Sobre el final, en un tono más intimista, el gobernador reocnoció que a veces se lamenta por el poco tiempo que tiene para sus hijos y ahora los nietos. “Todos los días intento ser un buen papá, intento ser un buen abuelo”, aseguró.

Y reiteró un concepto que había expresado antes en declaraciones públicas: “Quiero que me recuerden como un gobernador amigo de la gente”. Trascender de esa forma, “yo no quiero que me recuerden” con odio, con resentimiento.

Su madre decía, recordó, que la verdadera grandeza de un ser humano es tratar bien al que no lo beneficia en nada, "porque tratar bien al que está arriba siempre es fácil, pero hay que tratarlo bien al que está abajo, al que necesita".