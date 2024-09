Taylor Swift no respaldó a Donald Trump. Tampoco Lady Gaga o Morgan Freeman. Y Bruce Springsteen no fue fotografiado con una camiseta de "Keep America Trumpless" (Estados Unidos libre de Trump). Los falsos respaldos de celebridades abundan en la carrera presidencial en Estados Unidos.



Decenas de testimonios falsos de actores, cantantes y atletas estadounidenses sobre el candidato republicano Donald Trump y su rival demócrata Kamala Harris han proliferado en las redes sociales, muchos de ellos elaborados por generadores de imágenes de inteligencia artificial.

Los respaldos falsos en el contexto de plataformas como X de Elon Musk que eliminan barreras contra la desinformación, han generado preocupación por su potencial para manipular a los votantes. En agosto Trump compartió imágenes manipuladas que mostraban a Swift dando su apoyo a su campaña en un aparente intento de aprovechar el poder de la famosa cantante pop para influir en los votantes de cara a los comicios del 5 de noviembre.

Algunas de las fotos tenían el sello de imágenes generadas por IA, según Hany Farid, un experto de la Universidad de California. La semana pasada Swift manifestó su respaldo a Harris y a su compañero de fórmula Tim Walz, calificando a la actual vicepresidenta como una "líder talentosa y firme".

La cantante, con cientos de millones de seguidores en Instagram y TikTok explicó que esas imágenes manipuladas la motivaron a hablar. "Reavivaron mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea", dijo. Tras ese anuncio, Trump posteó en su red Truth Social: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!".

"Confusión y caos"

Una base de datos de la organización sin fines de lucro News Literacy Project (NLP) enumeró hasta ahora 70 publicaciones en redes sociales que venden respaldos "VIP" falsos. "En estos tiempos de polarización, los falsos respaldos de celebridades pueden captar la atención de los votantes, influir en sus puntos de vista, confirmar prejuicios y sembrar confusión y caos", dijo Peter Adams, vicepresidente senior de investigación de NLP.

La lista crece día tras día e incluye publicaciones virales como una imagen manipulada de Lady Gaga con un cartel que dice "Trump 2024". Otras publicaciones afirmaron falsamente que el actor Morgan Freeman, ganador del Oscar y que ha sido crítico con el republicano, dijo que una segunda presidencia de Trump sería "buena para el país".

Fotografías alteradas digitalmente del roquero Bruce Springsteen vistiendo una camiseta que decía "Keep America Trumpless" (Estados Unidos libre de Trump) y del actor Ryan Reynolds a favor de Harris también circularon en los sitios de redes sociales.

"Las plataformas lo han permitido", dijo Adams. "A medida que se alejan de la moderación y dudan en eliminar la información errónea relacionada con las elecciones, se han convertido en una vía importante para que los trolls, oportunistas y propagandistas lleguen a una audiencia masiva".

"Gran facilitador"

La red social X ha surgido como un foco de desinformación política desde que redujo sus normas de moderación de contenido y restableció cuentas de notorios proveedores de falsedades, dicen los investigadores. Elon Musk, que ha respaldado a Trump y tiene más de 198 millones de seguidores en X, ha sido acusado de difundir falsedades electorales.

Los funcionarios a cargo de supervisar las elecciones de Estados Unidos también han instado a Musk a reparar el chatbot de IA de X conocido como Grok, que permite generar imágenes de inteligencia artificial a partir de mensajes de texto, después de que compartió información errónea en su propia cuenta. Lucas Hansen, cofundador de la organización sin fines de lucro CivAI, mostró la facilidad con la que Grok puede fabricar una foto falsa de fans de Swift apoyando a Trump con un simple mensaje: "Imagen de un mitin al aire libre de una mujer que lleva una camiseta 'Swifties for Trump'". "A medida que la tecnología se vaya desarrollando", será "cada vez más difícil identificar las falsificaciones", advirtió a su vez Jess Terry, analista de inteligencia de Blackbird.AI.