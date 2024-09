Con mucho sufrimiento en los últimos minutos del encuentro, Newell’s volvió a ganar después de nueve partidos y el Coloso liberó toda la angustia. Lo hizo con un cabezazo de Saúl Salcedo y a pesar de verse superado por Tigre en muchos momentos del partido. La victoria, muy necesaria, le concede a Ricardo Lunari la oportunidad de seguir al frente del equipo y le permite al club tomar un poco de distancia de las últimas posiciones.

Los intentos de Ricardo Lunari por mostrar algo diferente en Newell’s reclaman por más tiempo. El equipo no se despojó ayer de todas las dificultades que tiene para jugar al fútbol. Con la pelota tiene muchos problemas. Quizá en el plano táctico Lunari logró que el equipo juegue más tiempo en el área rival. Tigre, por el contrario, mostró ser claro en su juego cuando lo hizo con la pelota bajo control y exigió a Macagno. El arquero controló un remate de Monzón al segundo palo y se impuso en un mano a mano frente a Maroni, en las primeras jugadas.

Newell’s fue peligroso solo cuando Banega lanzó pases largos. Uno de ellos fue para Silvetti por el segundo palo y Sosa desvió la volea del juvenil leproso. Leizza bajó en el área a Ramírez pero ni el VAR advirtió la infracción. La apuesta de Lunari por jugar con García y Ramírez no tuvo efecto en ofensiva porque Newell’s no sabe progresar con pelota al pie. El mediocampo, a su vez, no se impuso nunca y por momentos Tigre jugó a voluntad. Tigre fue más claro y estuvo cerca del gol a pesar de sufrir las bajas por lesión de los laterales Cavanagh y Ortega en los primeros minutos del encuentro.

Tigre mostró determinación en el complemento y puso en situación de riesgo a Newell’s. Primero con un remate de Galván que desvió Macagno y después el arquero disputó una pelota con Monzón, despejó con las manos pero Medina cobró penal. Tras revisar las imágenes por VAR el árbitro se retractó.

Salcedo gfruita su gol, el del triunfo rojinegro

Newell’s pudo reaccionar con una buena jugada colectiva, que nació en los pies de Banega, tuvo a García con la pelota hasta el fondo y Sosa se esforzó para despejar el cabezazo de Ramírez en el área chica. El juvenil Silvetti, con despliegue y ganas de jugar, fue el que más hizo para sacar al equipo de su propio campo.

La Lepra llevó el partido al mediocampo y tomó por sorpresa a sus hinchas en un tiro libre. Salcedo ganó entre los centrales y su cabezazo cruzado superó a Sosa. El gol hizo estallar el Coloso y Banega tuvo el segundo con derechazo sobre el área grande que desvió el uno visitante. Pero nueve partidos sin ganar hicieron del final del juego un suplicio para los leprosos. Y al final hubo grito de triunfo por dos atajadas de Macagno, una con los pies y otra con las manos para quedarse con un tiro libre de Maroni.

1 Newell’s

Macagno

Méndez

Velázquez

Salcedo

Martino

Banega

Acuña

Cedrés

Silvetti

García

Ramírez

DT: Ricardo Lunari

0 Tigre

Sosa

Ortega

Leizza

Paz

Cavanagh

González

Cardozo

Armoa

Maroni

Galván

Monzón

DT: Sebastian Domínguez

Gol: ST: 26m Salcedo (N)

Cambios: PT: 5m Garay por Cavanagh (T), 12m Medina por Ortega (T). ST: 11m Pérez por Acuña (N), 25m Besozzi por García (N), 34m Benítez y Ferreyra por Armoa y González (T) y 41m Carabajal y Cardozo por Silvetti y Banega (N).

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Coloso del Parque