¿Enfrentarse a una secta rolinga, a diez años tras las rejas o al fin del mundo? ¿Y si todo pasa a la vez? La segunda temporada de Porno y Helado arremete con la elocuencia y frenesí de saber cuál es su juego. Desde su aparición hace dos años, la creación de Martin Piroyansky (Voley y Abril en Nueva York) contonea con el culto y la viralidad a partir de múltiples capas de humor y un espíritu en apariencia invariable. Nada parece haber cambiado, aunque el mundo le insista al trío de hermosos perdedores por antonomasia que deben abandonar la juventud y crecer de una buena vez por todas.

El primer chiste de esta nueva tanda tarda un nanosegundo en llegar. Y de allí en más serán golpes intro y metaficcionales, completamente absurdos pero nunca sin sentido. Los débiles mentales, la banda ficticia que se volvió un fenómeno gracias al one hit wonder que le da nombre a la serie, sigue tocando en antros de mala muerte o juntándose en el rasposo Bar Oxford. Pablo (Piroyansky) persiste con su inmadurez e ínfulas de fama, el naif y bonachón de Ramón (Nachito Saralegui) mantiene su trabajo en un shopping para la construcción y Ceci (Sofía Morandi) aún capitanea a todos como la manager del grupo. En realidad, lo que destaca a Porno y Helado es su metamorfosis permanente a partir de elementos familiares. Como ese grupo de flequilludos amante de los Stones (Gimena Accardi tiene un papel trascendente) que se entromete con el trío. O la banda hipermoderna (encabezada por Ángela Torres) hecha a la medida de Spotify…que la está rompiendo en Spotify. “Me gusta esta cosa de que todo sea muy mundano, se mueven por lugares decadentes, se visten realistas excepto Ceci que tiene un look disparatado y arriba a diferencia de todos. La serie juega con lo inesperado de lo real y de la vida”, dice su máximo responsable entrevistado junto a sus compañeros de elenco por Página/12.

-¿Fue fácil el reencuentro con sus alteregos?

Martín Piroyansky: -Nunca me despegué del proyecto. Apenas terminamos la uno, empezamos a escribir la siguiente, así que los personajes están ahí. Creo que son tridimensionales y eso hizo que fuera más fácil volver a entrar en lo que propone la serie.

Nachito Saralegui: - Estaba cagado de no encontrar el mismo tono de Ramón, pero Martín fue de mucha ayuda. Temía no captar la gestualidad, eso de ir por lo bajo y como calladito pero muy claro. Con el correr de los días me vino la memoria al cuerpo y ahí fluyó.

Sofía Morandi: -Me vi unos capítulos de la primera para recordar. Pero surgió espontáneamente. Nachito tiene a su Ramón, Martín a Pablo y yo a Ceci, desde ahí aparece la química de esta familia disfuncional.

-La primera temporada transcurría casi exclusivamente en la noche y estos episodios regalan algo más lumínico, ¿concuerdan?

M.P.: -Surgió de lo agotador que suele ser filmar de noche. De hecho, las escenas nocturnas de estos episodios los filmamos de día. Me propuse usar menos locaciones, pero al final la compliqué. Tenemos un episodio que transcurre todo en el bar, pero si tenés una tormenta de granizo en la calle, bueno, es diferente.

-La serie tiene esa capacidad de tocar temas que están ahí dando vueltas, y los deforman desde la ridiculez. Como fue el esquema Ponzi o la fluidez sexual en la primera temporada. ¿Qué temáticas aparecen ahora?

M.P.: -Los rolingas aparecen con mucha fuerza. El primer capítulo tiene un tema de Los Piojos y ahora justo vuelven.

S.M.: -Hay un juego generacional. Está la pelea que tiene la banda con Los Pendejos Maleducados. Pablo lucha eternamente con el tema de su edad.

M.P: -El calentamiento global, veganismo, cine nacional, drama de corte.

-Y apocalipsis…

S.M.: -Vas nombrando y te decís “¿qué hicimos?...¿qué es esta mezcla rarísima?”. Bueno, es Porno y helado.

-Lo generacional y la idea “de pegarla” atraviesa toda la serie. Es una obsesión de todos los personajes más allá de los protagonistas. ¿Por qué?

M.P.: -Están un poquito menos obsesionados que en la uno. El mundo de la música está ahí, irrumpe y la tiene de protagonista, pero se empiezan a alejar de eso. Empiezan a repercutir cosas más personales.

- ¿Qué le recomendaría Nacho a Ramón, Sofía a Ceci y Martín a Pablo?

N.S.: -Que no sea tan ingenuo, que sea un poco más pillo en la vida.

S.M.: -Es un problema porque Ceci me cae muy bien. En esta temporada está más vulnerable porque vive una historia de amor. Y está bien, “relajá nena, dejá entrar un poco más eso”.

M.P.: Yo le diría que no sea tan egoísta, que en vez de andar pidiendo disculpas no se mande tantas cagadas.

- Y en la puesta en escena, ¿hay que seguir apuntando la mirada para encontrar múltiples referencias?

M.P.: -Muchísimo. Me divierte eso. Hay citas a películas, memes, frases. Todo el tiempo podés encontrar miles de guiños.

Programados

* Prime Video reveló un adelanto de lo que será Cromañón. La entrega, a estrenarse antes de fin de año, describe el antes y el después en la vida de un grupo de pibes y pibas que fueron parte del incendio en el boliche de Once. El elenco incluye a Olivia Nuss, El Purre, Soledad Villamil, Luis Machín y Paola Barrientos, entre otros. El guion corre por cuenta de Josefina Licitra, Pablo Plotkin y Martín Vatenberg.

* Apple TV+ anunció el estreno de Tú también lo harías para el próximo 30 de octubre. Se trata de una serie de crimen y misterio española protagonizada por intérpretes a los que se los tiene de vista en Las chicas del cable, Berlin y La casa de papel. Un robo a colectivo en Barcelona acaba con la muerte de tres ladrones. Los detectives asignados al caso tienen la misión de descubrir la verdad detrás de las líneas temporales inconsistentes de seis testigos antes de que se acabe el tiempo. Quien está detrás del proyecto es David Victori, director de Sky Rojo.

* Una que comienza y otra que se pospone. Bridgerton inició el rodaje de su cuarta temporada. Se trata de uno de los platos fuertes de Netflix y Shondaland, la productora con el sello de Shonda Rhymes. Por otro lado, Amazon Studios anunció el parate de Good Omens. La decisión de darle pausa a la ficción deriva de las múltiples denuncias de mujeres por agresión sexual contra Neil Gaiman, el creador de esta saga fantástica junto a otras obras como The Sandman y American Gods. Por los mismos motivos, Disney informó la interrupción de la producción basada en El libro del cementerio. El autor británico negó todas las acusaciones.

El personaje

Remy Scott de FBI Most Wanted (Dylan McDermott). El más temerario de los agentes persiste en eso de atrapar a los tipos malos. “Es alguien que no teme ponerse al frente emocional y físicamente al frente de cada caso. Camina por el filo, y no sabés por cuanto tiempo lo va a poder mantener”, declaró McDermott. Los nuevos episodios pueden verse los viernes a las 22.40 por Universal TV. El resto de la franquicia de Dick Wolf dedicada al bureau (FBI y FBI internacional) estará disponible también en Universal+.