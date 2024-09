Las horas del director técnico de Boca, Diego Martínez, parecerían estar contadas luego de la derrota ante River en el Superclásico, por lo que el entrenador podría despedirse antes del encuentro frente a Belgrano del próximo sábado.

Según trascendió, es un hecho que el conductor de 45 años no seguirá a cargo del equipo, pero resta definir si la destitución será de carácter inmediato o si se le permitirá dirigir el duelo ante los cordobeses.

En la conferencia de prensa posterior al partido ante los de Núñez, Martínez se mostró con fuerzas para seguir en el cargo. Sin embargo, desde la dirigencia consideraron fuertemente la posibilidad de rescindir el contrato del director técnico, e ir en busca de un nuevo proyecto que cambie el difícil presente que atraviesa el club.

En medio de un tenso momento que se vive en la entidad entre el Consejo de Fútbol, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, la derrota en La Bombonera ante River, que además utilizó varios suplentes, profundizó más la debacle.

A su vez, el plantel quedó eliminado por penales ante Cruzeiro de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, certamen en el que partía como favorito para hacerse con el título, donde mostró un fútbol muy pobre y los socios se mostraron descontentos con la situación.

La caída temprana del certamen, que les hubiese otorgado sumar otro título internacional, tensó aún más el ambiente que se terminó de romper con la derrota ante River, en donde el arquero Sergio Romero tuvo un duro cruce con varios de los hinchas al finalizar el partido.

Por otro lado, el malestar también radica en que la única chance que tendría la institución para levantar algún trofeo, sería la Copa Argentina, donde se encuentra en los cuartos de final y deberá enfrentar a Gimnasia, con día y sede a confirmar.

Su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores no está garantizada, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, con poca diferencia de puntos entre los aspirantes a ocupar un puesto en la competición del año próximo. De no conseguir un lugar en el torneo más importante del continente, sería el segundo año consecutivo que el club no participe del mismo, lo que supondría un fuerte revuelo entre el público boquense, donde ya muchos piden también la dimisión del presidente e ídolo, Juan Román Riquelme.