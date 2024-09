El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano. "Si vienen días de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad”, dijo, al admitir un panorama de escasez energética que en el gobierno ya dan por segura. El funcionario defendió los aumentos de tarifas, e incluso dejó entrever que habrá más; para justificar que aún pagando boletas carísimas se produzcan cortes recurrió a la receta de echarle la culpar al gobierno anterior: “Lamentablemente, no ha habido inversiones”, argumentó. Desde el peronismo salieron a cruzarlo. La ex subsecretaria de Planificación Energética, Cecilia Garibotti, aseguró que la falta de energía eléctrica es una consecuencia de las decisiones de la administración de Milei. “Ni House of Cards se atrevió a tanto”, apuntó. Para el ex presidente de YPF Pablo González, "no hay política energética, sólo se aumentaron las tarifas".

Entre las medidas que la secretaría de Energía tiene en estudio para hacer frente a la crisis hay a un esquema de cortes programados y un nuevo aumento de las tarifas, aunque centrado en quienes tengan consumos más altos, como para desincentivar el uso de electricidad. También hablan de convocar a quienes tengan grupos electrógenos para armar "una red" de contingencia.

Al confirmar la noticia, el jefe de Gabinete no sólo defendió los aumentos de las tarifas, sino que planteó que será necesario seguir “sincerando” el costo de los servicios. “Si no aumentan las tarifas, el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque de lo contrario las generadoras no generan. Si no hay una generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión tampoco”, señaló.

Sus palabras fueron en sintonía con el anticipo del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien planteó que "va a ser un verano complicado". "Tenemos restricciones del sector eléctrico, en especial en transmisión", sostuvo, al tiempo que identificó que el problema energético estará en la generación que, según aclaró, "va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica".



Por su parte, el secretario anunció la puesta en pie de un comité que "está trabajando en medidas de mitigación", aunque que aclaró que esas soluciones deben ser "del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo".



Las críticas

La exsubsecretaria de Planificación Energética, Cecilia Garibotti, planteó que la escasez de energía eléctrica no puede atribuirse ni al gobierno anterior.

“En enero, febrero y marzo de este año, cuando regían las tarifas de luz que fijamos en nuestro gobierno, que Milei decía que eran ‘regaladas’, no hubo cortes de luz. Teníamos más actividad industrial que hoy y no hubo problemas en la generación de electricidad, ¿cómo puede ser que este verano, con menor demanda y tarifas más altas falte energía eléctrica? No es una responsabilidad del gobierno anterior, sino el resultado de la falta de decisiones de este gobierno” sostuvo.

Garibotti enumeró esas omisiones: “La primera fue retrasar las obras complementarias del gasoducto Néstor Kirchner, que encareció el costo de la energía y redujo su disponibilidad. Este gobierno tampoco se hizo cargo de la quinta línea (una obra destinada a ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión). En tercer lugar, suspendió la licitación TerCONF, destinada a generar electricidad en base a gas. Esa licitación se había abierto el año pasado, pero el gobierno en diciembre decidió suspenderla, en abril volvió a suspenderla y finalmente en julio la canceló", completó y concluyó: "En resumen, el verdadero problema es que este gobierno no quiso hacer nada para aumentar la generación de energía. Incluso ese ha sido su discurso, desde diciembre está diciendo ‘comprate generadores porque yo no voy a hacer nada’ y bueno… llega un momento en que las palabras se vuelven realidad. No pasó en el primer verano, cuando todavía teníamos la planificación del gobierno anterior; va a pasar el verano que viene”.

El impacto del ajuste

En los primeros diez meses de gestión de Javier Milei, el gobierno aumentó las tarifas eléctricas hasta un 600 por ciento en el AMBA -al retirarle los subsidios a los consumidores-. Por eso, la noticia de que ahora habrá un verano con cortes de luz no podría ser más políticamente inoportuna. Pero siempre se puede estar peor: la previsión del gobierno es seguir reduciendo los subsidios de los servicios públicos.

Garibotti advirtió que, según figura en el Presupuesto 2025, “el gasto en subsidios a la energía se reducirá del 1,2 por ciento al 0,7 por ciento del PBI”. Esto implica que los usuarios pasen a cubrir el 84 por ciento del costo de la energía (es decir, el doble de lo que pagaban en la gestión del Frente de Todos, cuando el costo asumido por los usuarios era del 48 por ciento).

Al hacer estas cuentas hay que prever, además, que la generación de energía se encareció por la inacción de la administración de Milei. “Obras estratégicas como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner lograron reducir temporalmente el costo de la energía, pero una gestión ineficiente de la Secretaría de Energía durante 2024 revirtió parte de esos logros. El costo de generar la energía en agosto de 2023 fue de 68,3 USD/MWh, mientras que en agosto de 2024 fue de 91,3 USD/MWh. Esto implica que, además de enfrentar una quita de subsidios, las familias asumirán el impacto del aumento de costos derivados de decisiones ineficientes del mismo gobierno”.



También habló del tema Pablo González, ex presidente de YPF entre 2021 y 2023. "Creo que desde la designación de Rodríguez Chirillo (como secretario de Energía de la Nación) nuestro país no tiene política energética, sólo se aumentaron las tarifas de los servicios y los combustibles. Milei tiene un desequillibrio emocional importante y eso afecta a la política energética y la credibilidad. En Santa Cruz se nos está yendo la obra de las represas por un problema diplomático que tenemos con China, la inversión grande y el acuerdo lo firmó Cristina en 2014 con Xi Jinping. Y pasó lo de Petronás: es la cuarta productora de gas natural en el mundo, si decide retirarse de la Argentina, después que se vendió que el régimen de inversores iba a ser la solución, estamos en problemas. Ese acuerdo fue un hecho relevante. La gran metida de pata fue cuando dijo que el proyecto de gas natural licuado iba a ir a Río Negro y no a Bahía Blanca porque Kicillof es comunista".