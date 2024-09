En el marco de las elecciones del Partido Justicialista (PJ), el gobernador Ricardo Quintela, firme candidato a presidente del partido a nivel nacional, visitó este viernes la provincia de Tucumán, donde mantuvo diversas reuniones con dirigentes, empresarios y agrupaciones peronistas.

Con una amplia agenda de trabajo, Quintela se reunió con las 62 Organizaciones Peronistas, y manifestó: “Estamos ante una situación bastante difícil, una crisis sin igual, una crisis fomentada, potenciada, instrumentada en forma deliberada por quien conduce los destinos del país”.

Asimismo, señaló: “Nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, no tenemos nada que ver con las políticas que aplica este gobierno. Somos oposición, y no queremos ser una oposición obstructiva ni destructiva, queremos ser una oposición responsable, altruista pero firme”.



“El peronismo nació para tratar de aplicar políticas de equidad, que no significa de igualdad”, aclaró.

De esta manera, insistió en la necesidad de un “estado fuerte”, para resolver la diversidad de problemas que tiene la gente, y la implementación de “políticas públicas” que vengan a generar sentido de justicia social. Finalmente, indicó que “la renta básica universal, tiene que estar en el próximo presupuesto”.

Además, la agenda incluyó reunión con el diputado Nacional Pablo Yedlin; con empresarios justicialistas; con organismos y agrupaciones de DDHH; y con la militancia.También, mantuvo un encuentro con jóvenes universitarios; con movimientos sociales jubilados, discapacidad y curas villeros; y brindó entrevistas.



Como balance de las actividades en la provincia de Tucumán, el gobernador y presidente del P.J. de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó que “fue una jornada fructífera, muy importante, de mucha actividad, con muchos sectores de la comunidad peronista de la provincia de Tucumán. Un agradecimiento a todos los compañeros que se esforzaron, que se sacrificaron, con un compromiso muy fuerte con su gente y con el peronismo para recibirme”.

“Una organización lo más perfecta posible –continuó - y pude transmitir nuestro mensaje, que es un mensaje de fe, de esperanza, donde queremos remover las entrañas del peronismo para que nos movamos, nos pongamos de pie, todos juntos transitemos por el camino que inexorablemente nos va a llevar a que conduzcamos nuevamente el destino de nuestro país, pero tratando de generar las condiciones favorables para que nuestra gente transforme su vida”.

Quintela se mostró muy contento, muy halagado por la recepción, por el acompañamiento, por la muestra de cariño, de afecto por parte de la gente “y fundamentalmente por la muestra de fe y esperanza que los compañeros depositan en mi persona” culminó.