La victoria de River por 1 a 0 ante Boca en La Bombonera en el Superclásico generó varios focos de interés. ¿Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google tras el partido? Los datos de Trends. Memes, Diego Martínez y el gol anulado con la polémica del penal.

3. Memes del Superclásico de River a Boca

Ya se ha vuelto costumbre. Las viejas chicanas y los afiches por la calle —hoy menos comunes— se han materializado en los memes que se viralizan en las redes sociales. La mayoría de ellos estuvieron enfocados en Marcelo Gallardo, el gol de Manuel Lanzini y la mala actuación de Sergio Romero y Marcos Rojo.

La cara de Lanzini pegada sobre la de Gallardo el día de su recordada declaración: "Jugar mal fue parte de la estrategia". Uno de los tantos memes que se viralizaron.

2. ¿Renunció Martínez en Boca?

Apenas terminó el partido aumentaron exponencialmente las búsquedas acerca de una supuesta renuncia de Diego Martínez como DT de Boca. Un ciclo muy irregular, en el que por momentos el equipo jugó un buen fútbol, pero nunca pudo tener continuidad y perdió partidos clave. En las últimas semanas la calidad del juego no hizo sino empeorar, los resultados fueron muy malos y el entrenador tomó muchas decisiones muy discutibles desde el punto de vista táctico.



La dura derrota de este sábado ante River parece que le pondrá fin a su ciclo. Los dirigentes tendrían decidido rescindirle el contrato y quizá ya no esté en el banco en el partido del próximo sábado ante Belgrano.



1. Gol anulado a Boca

Como no podía ser de otra manera, la gran polémica de la tarde ocupa el primer puesto. No solo por el gol anulado a Giménez por la mano, sino por el penal que muchos hinchas e incluso los jugadores reclamaron.

El reglamento es claro en cuanto a la mano. No importa si la misma es intencional o no cuando sirve para que el jugador marque un gol directamente o de manera inmediata (por ejemplo que controle el balón con la mano), como sucedió. Es así que la decisión arbitral de anular el gol es correcta.

Pero la polémica pasa por otro lado. Y es que cuando sale a achicar, Franco Armani se lleva puesto a Giménez. "Inmediatamente después de que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, y antes de que el balón entrara al arco de River, Armani impactó sobre él. Técnicamente fue penal para Boca", escribió en sus redes sociales el exárbitro internacional Javier Castrilli.



"¿Giménez tuvo la intención de usar la mano? No ¿Vale el gol? Tampoco, porque nunca se puede convertir con la mano ¿Al no ser intencional, se sanciona eso en la mitad de cancha? No, fue penal de Armani", explicó el exreferí. Según Castrilli, como el penal fue antes del gol, esa mano deja de ser cobrable porque no fue intencional.

Por un lado, siempre basándose en el reglamento, se puede afirmar que la mano de Giménez estaba en una posición antinatural (por encima del hombro, ocupando más espacio del debido) que lo ayuda a llevarse el balón. Pero por otro, se puede argumentar que esa mano está por encima del hombro por un movimiento natural del cuerpo al estirar la pierna, lo cual también está contemplado en el reglamento. Todo depende de la interpretación que se haga del reglamento.

