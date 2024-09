"Si no se hace la planta de GNL en tierra, la inversión se perdió. El acuerdo con Petronas de 50 mil millones de dólares, que veníamos trabajando hace diez años, no era para traer uno o dos barcos, cosa que ya ocurre en Bahía Blanca. La gran inversión era construir una planta en tierra, que con trabajo argentino e inversión en territorio nacional posibilitaría el crecimiento. Esperamos que el papelón de Milei no espante a los inversores."

Axel Kicillof aprovechó la conferencia semanal para hablar sobre el proyecto de la planta de gas natural licuado (GNL) de YPF y Petronas, que estaría en peligro ya que, según trascendió el fin de semana, la empresa estatal de Malasia no vería con buenos ojos el cambio de localización a Río Negro. El gobernador aclaró que el carácter de su comentario no es para "quejarse ni señalar", sino para "pedir por favor al Gobierno nacional que no nos lleve a perder la inversión más grande de la historia argentina".

Página/12 supo que entre las autoridades argentinas y las de Petronas "no hay conversaciones desde hace seis meses", y que si bien "no existió una decisión intempestiva de abandonar el proyecto", si ocurrió que desde el lado argentino "se aceleraron anuncios de inversiones que no estaban cerradas". La fuente, cercana a Petronas, se refirió a la localización y sostuvo que "fue un tema sobre el que nunca se habló con los malayos y, mucho menos, se acompañó algún estudio o análisis que recomendara tal cambio de localización, porque siempre se había hablado de Bahía Blanca".

El posible abandono fue admitido por el propio Horacio Marín, presidente de YPF, que sostuvo que el proyecto seguiría adelante aun si la empresa malaya se retirara, y diferentes voces del Gobierno nacional deslizaron que sería beneficiosa la llegada de barcos que licúen el gas mar adentro. Sin embargo, Kicillof recordó que esto ya ocurre en Bahía Blanca, y que ése no era el eje del proyecto cuyo futuro está en duda.

"No nos alegra, nos entristece y estamos asustados y devastados por el hecho de que, por un mal manejo, se pierda la posibilidad de una planta en tierra para el procesamiento de GNL", remarcó Kicillof, y agregó: "Esperamos que el Gobierno nacional ponga sus empeños no en hacerse los cancheros en la televisión, sino en que la inversión se haga, porque estaba lista pero ahora corre el riesgo de frustrase por culpa del presidente Milei".

Luego de que YPF decidiera cambiar la localización de la planta de Bahía Blanca a Punta Colorada, como respuesta a "un capricho" del presidente Javier Milei según Kicillof, con el correr de los días el panorama se oscureció. No sólo porque Petronas ya había invertido más de 50 millones de dólares en Bahía Blanca, sino porque entienden que la mudanza de la planta generó desconfianza en el sector energético, ya que careció de argumentos concretos que justificaran la nueva localización.

El gobernador bonaerense sostuvo que la situación lo preocupa porque "a través de las confusiones, el uso político que trataron de hacer y cómo embarraron la cancha políticamente, Argentina puede quedarse sin planta de GNL en tierra". Kicillof señaló esto porque desde el Gobierno nacional habían deslizado que la planta no se haría en la provincia de Buenos Aires porque el Estado provincial no adhirió al RIGI, cosa que la propia YPF desmintió en el comunicado que lanzó para anunciar el cambio de localización.

"Lo que está perdiendo el país es una inversión grandísima. No chicaneo ni discuto, pero se llamó la inversión del siglo y necesitamos que el presidente Milei trabaje para que se haga algo que estaba previsto y anunciado", añadió Kicillof.

"El pueblo nos quiere ver trabajando"

Según Kicillof, la situación que viven la Argentina y la Provincia "no puede ser más grave". "Todos los sectores sociales están bajo el ataque de una política económica antifederal, antiproductiva, de concentración de ingresos y de saqueo de recursos naturales", describió.

Sobre la política en Unión por la Patria advirtio que "para la unidad del espacio estamos abiertos y participamos de cuanto encuentro y acto somos invitados, porque el pueblo nos quiere ver trabajando para ponerle un límite a Milei" y consultado sobre el acto que Máximo Kirchner encabezó el viernes en el Estadio Atenas de La Plata, dijo: "A mí me eligieron para conducir los destinos de esta Provincia y representar a un pueblo que sufre, y debemos dedicarnos a ser escudo y red para cuidarlo". Cuando le preguntaron por Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que la dos veces Presidenta "tiene un papel protagónico e indudable en el debate y la discusión de ideas".

"No estamos en año electoral, con lo cual dedicamos todo el tiempo que tenemos, y más, a cuidar a los bonaerenses. Proteger a nuestro pueblo y sustituir a un Gobierno nacional ausente y desertor es la mejor respuesta que podemos dar en materia política ante una situación como ésta", remató Kicillof.

Abocado a esa tarea, Kicillof brindó la conferencia de prensa semanal acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el de Seguridad, Javier Alonso, el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes asistieron para brindar anuncios de sus áreas.

En contra del veto

El gobernador también se refirió al inminente veto a la ley de financiamiento universitario, y dijo que "la familia bonaerense tiene el sueño de mandar al pibe a la universidad, porque es la movilidad social ascendente pero es un derecho". "Sin embargo, el Gobierno nacional pretende impedir el financiamiento mediante un posible veto que aún no se produjo, pero que lo rechazamos por su gravedad", aseguró.

Kicillof dijo que el Gobierno provincial seguirá siendo "escudo y red para ampliar la educación universitaria", y ese fue el eje que mantuvo el ministro Bianco en su exposición, cuando repasó la importancia del segundo encuentro de la Red Puentes que se llevó a cabo el viernes pasado en Mar del Plata junto a intendentes, universidades, y funcionarios. El objetivo del Puentes es llevar la educación universitaria a los distritos de interior que no tienen sede universitaria, y en el marco del encuentro, la Provincia firmó 74 convenios con universidades nacionales, provinciales y municipios por un total de 5 mil 340 millones de pesos.

Bianco contó que se trata de 37 convenios con municipios por 90 millones de pesos, que están destinados a mejorar, ampliar o equipar los centros ya existentes. En total, la Provincia destinará 3 mil 690 millones de pesos para los gobiernos distritales. También firmaron convenios para 25 nuevas carreras de siete universidades, que superan lo 570 millones de pesos. Y además, la novedad de la jornada, fue que lanzaron subsidios para universidades nacionales con asiento en la Provincia que ya estén trabajando en el marco del Programa Puentes. Son mil ochenta millones de pesos para mejoras edilicias, compra de equipamientos y actividades científicas.

Puentes funciona en 66 municipios, inauguró 27 centros universitarios, cuenta con 152 carreras conveniadas con 19 universidades nacionales y provinciales, tiene 6275 inscriptos en la actualidad y ya egresaron 345 alumnos. Bianco mencionó la ampliación del boleto estudiantil, la instalación de la Cuenta DNI en las universidades para libros, fotocopias y comida, y recordó que el Estado bonaerense se está haciendo cargo de obras abandonadas por Nación.

Además, subrayó que el Ministerio de Producción bonaerense lanzó la convocatoria a proyectos de investigación en el marco del Fondo de Innovación Tecnológica Buenos Aires (FITBA), y que hubo presentación récord de investigadores e investigadoras con la presentación de 349 proyectos, "porque al no haber programas con incentivos nacionales, el FITBA es el único programa que tienen los investigadores bonaerenses para desarrollar su conocimiento", remarcó Bianco.

Kicillof remarcó que el programa Puentes "se da en un contexto de ataque a la universidad argentina como nunca se vio", e indicó que el desfinanciamiento del Gobierno de Milei hace que las casas de estudio "no tengan para pagar investigaciones, sueldos y estén desarticulando laboratorios, agencias, y demás", en lo que calificó como "una situación bochornosa y terrible". "Que tome nota el Gobierno nacional, porque cuando uno recorre los secundarios, los pibes y las pibas tienen la aspiración de acceder a la universidad en un porcentaje altísimo. Nos votaron para eso, ya sabían de qué se trataba nuestro Gobierno y ganamos por 20 puntos, nuestro programa es sostener y ampliar derechos y lo haremos sistemáticamente con un esfuerzo muy grande", añadió el gobernador.