Los Piojos vuelven a los escenarios después de 15 años con dos shows, el 14 y 15 de diciembre, en el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”. Las entradas salen a la venta este martes 24 de septiembre desde las 12.57 del mediodía en la web de Ticketek.



Los precios de las entradas arrancan en los $50.000, más el cargo por el servicio. Van a tener prioridad para la compra las tarjetas de crédito de Banco Provincia, que además van a poder pagar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés. La lista de precios completa es la siguiente:

Campo con acceso a cabecera: $50.000 + costo de servicio

Plateas sin numerar: $75.000 + costo de servicio

Platea preferencial: $90.000 + costo de servicio Imagen: Instagram @lospiojosoficial

La banda anunció su vuelta el 4 de septiembre, tras una serie de misteriosos mensajes y videos publicados en sus nuevas redes sociales oficiales de Instagram y Twitter.



La interna detrás de la vuelta de Los Piojos

Micky Rodríguez, bajista histórico y cofundador de Los Piojos, señaló este lunes en Instagram que no va a ser parte "de lo que para algunos es un regreso", además de puntualizar que se enteró "por las redes" de los shows anunciados para el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.



La cuenta oficial de Los Piojos hizo su propio posteo en el que contradijo al bajista. "Mickie (sic) vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando", aseguraron con un posteo en Instagram los demás integrantes de la banda.

Imagen: redes sociales.

Sobre el final del día, el guitarrista Daniel "Piti" Fernández posteó una historia en la que mostró una hoja manuscrita donde se lee: "Me duele contarles que Miguel miente. Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel. Los Piojos nos consultamos todo... desde la edición del disco Vivo River 2009, pasando por el IG 'Los Piojos Oficial' hasta el reencuentro 14 y 15 se habla todo. Personalmente, me duele no entender su búsqueda. Nos criamos juntos, armamos esta banda y hoy no lo conozco".



El reencuentro de Los Piojos, tras 15 años

El pasado jueves 30 de mayo se cumplieron 15 años desde la despedida de la banda de El Palomar en el estadio de Núñez. Aquella noche fue un hito para el grupo y sus seguidores: significó el adiós con un show multitudinario ante más de 65 mil personas, cierre a una carrera de más de 20 años en conjunto.



Este año, en la fecha del aniversario de aquel mítico show, publicaron de forma sorpresiva en su canal de Spotify un álbum inédito de la presentación en River de 2005, titulado Ritual Piojo (En Vivo En River Plate), con 24 clásicos y hits de su repertorio, acompañadas por el fulgor del público "piojoso".



El 31 de agosto, el conjunto formado en 1988 publicó un video en el que se avistaba un reloj, un aerosol, una careta, una consola (que incluye la palabra "return", que significa "volver" en español), una tuerca ajustando un platillo, un micrófono y cajas de equipos musicales con el logo de la banda.

Desde entonces, los seguidores comenzaron a tejer todo tipo de teorías y, entre las hipótesis, hablaban de futuros recitales en el Estadio Único de La Plata. Había quienes, incluso, no dejaban atrás la ilusión de presenciar el reencuentro musical de Los Piojos en el Quilmes Rock 2025.