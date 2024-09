Como es costumbre, el Superclásico entre Boca y River dejó mucha tela que cortar. A tres días del final del partido en La Bombonera, el debate no solo se enfoca en el rendimiento de ambos equipos y lo que pueda ocurrir con el DT Diego Martínez. La polémica en la última jugada con el gol anulado a Milton Giménez, la mano, la decisión del árbitro Nicolás Ramírez, el supuesto penal y el audio del VAR.



Iban casi 52 minutos del segundo tiempo, se jugaba el último de los 7 que había agregado el árbitro Nicolás Ramírez. Juan Barinaga abrió el balón a la izquierda para Lautaro Blanco que se perfiló y tiró el centro. Miltón Giménez se desmarcó, el balón le rebotó en el pie, luego en su brazo derecho y cuando el delantero se cayó, la pelota impactó en su espalda y se metió en el arco. Era el 1 a 1 agónico.

Inmediatamente desde el VAR se pusieron a revisar la jugada y unos segundos más tarde llamaron al juez principal para que la viera en la pantalla. Minutos de mucha tensión en La Bombonera. Después de ver la jugada desde varios ángulos y diferentes velocidades, invitan a Ramírez a ver lo sucedido: "Te voy a invitar a un OFR —on field review— por mano de inmediatez (mano que inmediatamente termina en gol)", dijo Hector Paletta, encargado del VAR.

El reglamento es claro en este aspecto. No importa si la mano es intencional o no si sirve para que el jugador marque un gol directamente o de manera inmediata (por ejemplo que controle el balón con la mano), como sucedió. Es así que la decisión arbitral de anular el gol es correcta.

¿Fue penal?

Pero la polémica pasa por otro lado. Y es que cuando sale a achicar, Franco Armani se lleva puesto a Giménez. "Primero se produce la mano y después el contacto con el arquero", se le escucha decir a Paletta. "Voy a reanudar con tiro libre", decide Ramírez.

"Inmediatamente después de que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, y antes de que el balón entrara al arco de River, Armani impactó sobre él. Técnicamente fue penal para Boca", escribió en sus redes sociales el exárbitro internacional Javier Castrilli.



"¿Giménez tuvo la intención de usar la mano? No ¿Vale el gol? Tampoco, porque nunca se puede convertir con la mano ¿Al no ser intencional, se sanciona eso en la mitad de cancha? No, fue penal de Armani", explicó el exreferí. Según Castrilli, como el penal fue antes del gol, esa mano deja de ser cobrable porque no fue intencional.



Por un lado, siempre basándose en el reglamento, se puede afirmar que la mano de Giménez estaba en una posición antinatural (por encima del hombro, ocupando más espacio del debido) que lo ayuda a llevarse el balón. Pero por otro, se puede argumentar que esa mano está por encima del hombro por un movimiento natural del cuerpo al estirar la pierna, lo cual también está contemplado en el reglamento. Todo depende de la interpretación que se haga del reglamento.

