Un colectivero fue atacado por un grupo de tres delincuentes que le cortaron dos dedos con un machete para robarle en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando realizaba el último servicio del día. Las tres líneas que involucran a la empresa Expreso Parque El Lucero (749, 449 y 391) y la víctima está internada en un hospital local.

De acuerdo al relato de los colectiveros de la empresa, el chofer había terminado el recorrido cuando el grupo de tres delincuentes se interpuso delante del colectivo y el chofer frenó para no atropellarlos. Entonces subieron a la unidad que ya no llevaba pasajeros. “Acto seguido le robaron el teléfono y las pertenencias que tenía, además, no le dieron tiempo ni a resistirse, le pegaron y le dejaron el ojo y la nariz mal. Después, con un machete le cortaron los dedos”. Y añadió: “eran tres, uno con un arma, otro con un cuchillo y otro que esperaba en la puerta, también”.

Los trabajadores reconocieron que en el recorrido del colectivo saben que entran a “barrios muy delicados y muy difíciles de trabajar, pero ellos ponen el pecho todos los días, dejando a la familia en la casa. Cada vez que nos subimos sabemos a dónde nos metemos”.

El compañero del chofer pidió que se haga justicia por el ataque: “Lamentablemente, el chofer cuando pasa esto no se acuerda de la cara de los delincuentes. Él perdió los dedos y no va a poder recuperarlos, mientras que el delincuente capaz se toma ese mismo colectivo mañana”.