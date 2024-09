Una mujer fue hallada muerta en el comedor de su casa en el barrio santafesino de Puente Gallego --sur de Rosario-- y la Policía detuvo a su pareja. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 del lunes, al tiempo que una llamada al 911 alertó sobre una emergencia médica en un domicilio en la calle Puente del Indio 7976.

Los efectivos se encontraron, en primera instancia, con Diego Cristian M., quien afirmó que halló a la damnificada, identificada como Catalina Fernanda H., tendida en el comedor de la casa con quemaduras en el cuerpo y presuntamente sin vida. La tragedia fue comunicada a la Fiscalía de Homicidios Dolosos en turno y también los policías solicitaron la presencia de personal médico que constató el deceso de la mujer. Las causas no fueron establecidas: el caso quedó caratulado como muerte dudosa. El hombre quedó demorado mientras avanzan las actuaciones a cargo de la fiscal María de los Angeles Granato y la Policía de Investigaciones. El Ministerio Público de la Acusación informó que "aún no esta clara la mecánica del hecho" y agregaron: " algunos indicadores pueden dar cuenta de un suicidio pero no está claro. Por eso se solicitó autopsia y secuestro con pericia de celulares que se hallaron en el lugar del hecho. La pareja de la fallecida permanece demorado hasta que se realice la pericia de celulares".