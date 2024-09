La cantante correntina y referente del chamamé Ofelia Leiva murió a los 74 años, por una septicemia, tras haber permanecido internada en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por familiares de la artista al medio El Litoral. Su última presentación en vivo fue en enero pasado, durante la Fiesta Nacional del Chamamé que se celebra en Corrientes, en el antifeatro Cocomarola.

Las redes sociales se cargaron de mensajes de dolor por la partida de la ilustre cantora. Su colega coterranea Teresa Parodi la despidió con emotivas palabras: "Ofelia querida, ¡no sé qué hacer con la tristeza que me provoca tu partida! Tu amada voz es un emblema para la música de nuestro pueblo. Orgullo y raíz, pasión y nostalgia, ternura y fuego tiene tu canto", escribió la ex ministra de Cultura.

"Eso nos queda para el camino que resta, para las nuevas generaciones, para la vida eterna de nuestra cultura popular que seguirá teniéndote de espejo, de referente hermosamente genuino. Voy a escucharte ahora con los ojos cerrados. Que sea ese el modo en que mi cariño te nombre en silencio en esta tarde, aquí lejos de nuestro luminoso paisaje pero más cerca que nunca de la belleza de tu legado. ¡Hasta más vernos querida amiga!", concluyó la artista de 76 años.







Ofelia Leiva nació en la capital correntina el 7 de noviembre de 1950. Descubrió su pasión como cantante a los 8 años, y su debut a escala nacional fue a los 15, en Canal 13.

En 1968 integró la delegación de Corrientes que se presentó en Cosquín, donde conoció al cordobés Domingo Raúl Palacios, conocido como Rosendo Arias. Los dos fueron premiados y grabaron un disco con todos los ganadores de ese año en el Festival Nacional de Folclore. En aquel entonces nació el dúo que terminó grabando más de 13 discos.

Rosendo murió en 2007, pero Ofelia siguió con su carrera artística, pese a las dolencias físicas que la intentaron convencer más de una vez en abandonar los escenarios. Sin embargo, gracias a tratamientos y a su espíritu inquebrantable, la correntina volvió a los escenarios, en especial a la Fiesta Nacional del Chamamé.

"La música es sanadora. Vivo con una sonrisa. A mí arriba del escenario no me pasa nada, como que no me duele nada. Soy la persona más sana, se me llena el corazón, es una sensación mágica. Mi médico me pidió: 'No dejes nunca de cantar'", solía declarar.

Precisamente, la artista y referente falleció cinco días después del Día Nacional del Chamamé.