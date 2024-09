Víctor Hugo Morales se hizo eco en su editorial del episodio televisivo que se hizo viral este martes, cuando en una serie de entrevistas a personas en la calle, un hombre dijo que estaba indignado por el ataque a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y el envío de las reservas de oro del Banco Central al exterior. “Esa lucidez, esa indignación, es nuestra defensa”, dijo el periodista en su editorial.

El editorial de Víctor Hugo Morales

La entrevista de TN es genial. Aclaro que aparto por completo a la colega, porque sé que no tiene responsabilidad en el perverso juego del diablo de la calle Tacuarí. Pero el entrevistado es un fenómeno. Lo buscan para que se queje, para que maldiga a los trabajadores. A eso mandan los móviles.

Contra Aerolíneas, a favor de la privatización para sus amigos, contra el Estado, a favor del ajuste contra el pueblo. Todo para justificar a Milei, para flamear la bandera de lo privado.

"¿Qué me dice de los que retienen valijas? ¿Se indigna?", le preguntan. Y él responde:

“No, mire, a mí lo que me indigna es que se roben el oro, que quieran privatizar Aerolíneas Argentinas. Me duelen los medios de comunicación, los que enferman a la gente, me duelen”.

Esa lucidez, esa indignación, es nuestra defensa. Al señor le indigna que se roben el oro, que lo roben con Telecom, que se roben la maratón para los popes del diario de ustedes, que se queden con todo, que siempre jueguen contra el pueblo.

Mi problema no es este trabajador al que hambrean con su mala conciencia. Mi drama son los patrones de este laburante. Son ustedes con sus mentiras, volteando presidentes si no son obedientes, saliendo con móviles a la calle creyendo que soy un maldito desinformado que se cree sus mentiras y se pone en contra de sí mismo, atacando a un trabajador que solo quiere llegar a fin de mes.

"¡Salgan de acá, ladrones!", hubiera agregado este locutor de la 750 que ya se pone en marcha.