El problema económico más grande que enfrenta el país es el resultado del endeudamiento irresponsable, de proporciones colosales, iniciado en 2016, un minuto antes de pagar la deuda a los fondos buitres, preparando una escalada nunca antes superada. Quienes la organizaron, “el Messi de las finanzas” y “el Schwarzenegger-Terminator de la economía”, están de nuevo en funciones ministeriales a solo seis años del mayor estropicio y saqueo financiero de la historia.

Todavía no está claro cuándo termina la recesión de la economía argentina, al tiempo que el desempleo crece empecinadamente y el poder adquisitivo del salario está totalmente devastado. El porcentaje de población empleada es el más bajo de los últimos años, incluyendo los tiempos de pandemia. Recuperar los puestos perdidos puede llevar mucho tiempo.

Un informe reciente del equipo de investigación de J.P. Morgan indica sutilmente que el gobierno del presidente Milei “ha declarado desde sus inicios” una expresión de deseos que apunta a levantar “el control de capitales”, y destaca que no haberlo hecho es la principal razón que impide que el país sea clasificado como un Mercado Emergente según los estándares MSCI (Morgan Stanley Capital Investment).

Sabiéndolo de antemano, Milei dijo que “con el cepo se puede crecer”, deslizando que “hay cepo para rato”. Asegura el informe de J.P. Morgan que la Argentina está clasificada por MSCI como un “Mercado Independiente” ya que no cumple con los criterios de accesibilidad al mercado, en particular, la facilidad de flujos de capital.

Mediante un ejercicio de simulaciones, dicho informe representa cómo se vería el MSCI Argentina si se levantaran los controles de capital. Estableció que, solo en ese caso, Argentina sería clasificada como un EM, mejorando su nota. El trabajo da a entender que, para que mejore la nota, deberían producirse el “levantamiento del cepo”, estabilización de las condiciones macroeconómicas, que incluiría devaluar y actualizar las tarifas de luz, gas y transporte y mejorar la relación entre los pasivos remunerados en moneda local y las reservas internacionales.

Redoblando la apuesta, el documento le pudo fecha de vencimiento diciendo que “el equipo de Investigación Económica espera ver avances en esta relación durante el cuarto trimestre, en medio de una tendencia al alza en las reservas netas”, sugiriendo una devaluación necesaria, por su preocupación por las reservas netas negativas del BCRA.

El informe advierte que si no se levanta “el cepo” no hay próximo paso probable. En cambio, si se levantara “el cepo”, aun así, de todos modos, para que MSCI inicie un proceso de consulta, llevaría al menos un año. Pero si se observan los últimos ejemplos que ofrece la Argentina, en realidad una reclasificación demora dos años.

Las recientes reclasificaciones de Argentina por parte de MSCI tuvieron el siguiente cronograma: en mayo de 2019, Argentina fue reclasificada de “Mercado Fronterizo” a “Mercados Emergentes”, luego de un proceso de consulta de dos años. En septiembre de 2019, durante los últimos meses del gobierno de Macri, “el cepo” llevó a MSCI a reclasificar a Argentina como independiente, cuando en realidad ya no lo merecía. Luego de ese evento, recién en junio de 2021 (casi 2 años), MSCI anunció que reclasificaría a Argentina de EM a independiente con la Revisión Semestral del Índice de noviembre de 2021.

Milei versus Macri

En el informe citado también se comparan los primeros 8 meses del presidente Milei, versus los 8 meses iniciales del ex presidente Macri, cotejando 14 métricas macroeconómicas y de mercado.

Los tres hallazgos principales son: 1) El índice de aprobación del gobierno de Milei, según Management & Fit, se ha mantenido más fuerte que el gobierno de Macri en la misma etapa. 2) En cuanto a la economía, aunque la situación inicial bajo Milei fue significativamente más desafiante, la magnitud de las mejoras después de 8 meses parecen mayores bajo la administración Milei. 3) A pesar de lo anteriormente dicho, el riesgo país (medido por el CDS a 10 años) es actualmente aproximadamente 5 veces más alto de lo que era en los primeros 8 meses de gobierno de Macri.

Del informe se puede deducir que si escalaran las tasas de interés, la recesión sería de tal magnitud que caería la recaudación por la profundización depresiva y así finalizaría el superávit fiscal. Por otra parte, en el caso que se levantara “el cepo”, manteniendo las tasas de interés negativas --salvo que la retención del “rolleo” de la deuda se realice compulsivamente, o se reperfile--, el mercado provocaría una avalancha de demanda reprimida y postergada, que generaría una devaluación de gran magnitud.

Escenario

No estamos ante una crisis puntual ni transitoria. No es “la primera fase” que finaliza, como dice el gobierno. El programa se agotó. Habrá un descarrilamiento que ha comenzado “en cámara lenta” con una marcada pendiente negativa.

Frente a la recesión, la pobreza e indigencia, ¿qué saben hacer? Según Sturzenegger, en cuatro años el gobierno de Macri derribó más de 10 por ciento el PBI per cápita. Es imposible que reaccionen porque el desempleo y la caída del salario son las claves de desinflación, reconocida por Caputo. Hay hambre en el país porque no hay redistribución, no está en su agenda. Estamos frente a varias crisis: industrial, financiera, alimentaria y de educación.

Con la misma cosecha de 2023, la economía este año caería un 10 por ciento. Los elementos inerciales muestran que bajar del 4,5 por ciento la inflación core será muy difícil. Aún no fueron depositados los dólares en el BoNY como aseguró Caputo hace un mes. La razón es que, de hacerlo, el impacto que tendría en el stock de reservas expondría una vulnerabilidad extrema. Los vencimientos de la deuda se siguen pagando con dólares de reservas, es así como aumenta el riesgo de un eventual default.

Según datos de la secretaría de Finanzas, en septiembre hubo vencimientos por 14,3 billones de pesos y en enero y febrero vencen 27 billones, equivalente a 41 mil millones de dólares al cambio oficial de deuda pública local, pagadera en pesos.

Si se renueva todo, aumenta la deuda más intereses. Si se filtrara una parte, generaría un descontrol de los dólares alternativos. El superávit fiscal es creativo, porque capitaliza intereses para no mostrar déficit financiero. Hoy los bancos tienen aproximadamente el 40 por ciento de sus activos en títulos del Tesoro. Si Caputo se resfría, tiembla el sistema financiero.

El equipo económico bajó la deuda del BCRA incrementando los pasivos del Tesoro. Los bancos tienen una proporción de capital propio bajísima. Si no cobran a tiempo los activos, no pueden pagar sus pasivos.

Por lo demás, el Tesoro le compraría al BCRA los dólares para el pago de la renta de julio 2025, unos 1705 millones de dólares, los cuales se obtendrían del superávit comercial que se generaría del agro y petróleo en el primer semestre 2025.

En lo que resta 2024 y 2025, el gobierno debe pagar más de 22.500 millones de dólares, cuando aún faltan dos revisiones técnicas del FMI en este año. Si pasan el examen, recibirán los 1.100 millones pendientes. De modo que no están asegurados los pagos de capital del año que viene. Desliza el gobierno que se obtendría con un “Repo contra el oro” y/o con un swap con bancos extranjeros, pero si el trato estuviera cerrado, ya se hubiera anunciado.

Un “repo” es una operación donde una parte vende un activo en una suma de dinero (sería el oro), con el compromiso de recomprarlo en una fecha determinada a un precio determinado. La palabra swap significa intercambio. Los swaps de tasas y de monedas son los más usados. A diferencia de las operaciones REPO, los swaps tienen como contrapartida la propia moneda del país con el que se realiza, como por ejemplo el swap en yuanes. El swap de tasas es para operaciones de cobertura, para reducir el descalce de tasas de interés pasivas a corto plazo y tasas de interés activas a largo plazo.

El retraso cambiario no deja que entren dólares. Así las cosas, en enero 2025 las reservas netas negativas empatarían con lo que dejó Alberto Fernández, aunque producto de no pagar capital y acumular intereses a la deuda, habrá crecido en pesos y dólares hasta 90.000 millones de dólares, al cambio oficial.

El BCRA ha gastado 326 millones de dólares interviniendo los dólares MEP y CCL. Hoy el dólar Milei-Caputo de diciembre de 2023, sería de 2050 pesos. El tipo de cambio retrasado, por debajo del de equilibrio del FMI, genera incertidumbre sobre la posible acumulación de reservas y también sobre los pagos de la deuda pública externa.

La recaudación Milei está un 12,7 por ciento por debajo de la de Alberto Fernández. La recaudación de las provincias cae más fuerte. Caputo diseña trazos, colocando deuda y capitalizando el pago de intereses, lo cual le permite mostrar un resultado fiscal aparente, pero irreal. Los bonos argentinos son débiles y el riesgo país no baja de 1.400 puntos.

El célebre creador de “la tablita” de Martínez de Hoz, Ricardo Arriazu, hundió a Milei y Caputo diciendo que no es suficiente dejar de emitir y bajar el gasto, sino que es necesario “estabilizar el dólar”.

Arriazu explicó que el programa actual es un programa de los años sesenta, cuando Adalbert Krieger Vasena dispuso un salto cambiario y luego, el dólar se mantuvo relativamente estable. Lo que no dijo Arriazu es que 1968-1969 había una dictadura cívico militar y que el esquema económico produjo el estallido social del Cordobazo, que terminó con dos golpes de Estado simultáneos, de unos militares a otros militares.

Aprendizaje

En una economía neoliberal siempre se cometieron abusos, pero desde 2016 el “círculo rojo” y sus gerentes de la política sin escrúpulos se empeñaron en establecer nuevas pruebas de irresponsabilidad.

No sorprende que el Poder Judicial tenga tan mala prensa y porcentajes de opinión negativa tan altos. En general, casi nadie se fía de la Justicia. Obviamente habrá jueces honrados e íntegros que hacen su trabajo todos los días, pero los que tienen peso en las grandes decisiones parecen estar ausentes.

En la medida en que la confianza ha disminuido, el lastre que pesa sobre la sociedad ha aumentado. Para revertir esa tendencia habrá que transformar la lógica del enfoque económico en favor de la integración transdisciplinaria: política, economía, negocios, finanzas y liderazgo.

Tras casi una década de mucho hablar del "cambio", las retóricas que separan las metáforas de la realidad se han hecho inmensas. El cambio radical es la única estrategia posible y sostenible para crear un proyecto económico a largo plazo. Tiene que haber un cambio sincero, una renovación estratégica y aun de ritmo.

Hoy los seguidores de “partidos del pasado” agrupados en LLA, tienen más poder que los del imaginario “partidos del futuro”. La voluntad de cambio de la gente de a pie viene siendo provocada por un justificado fastidio de todo lo conocido. Las ideas de volver para atrás son mortales para el entusiasmo, mezquinas, pedestres y acaban por exterminar la vitalidad emocional de la población.

La ciudadanía votó expresando que esperaba algo excepcional. El problema no era sólo la incompetencia sino la falta de entusiasmo y fervor. Javier Milei se separó de lo insulso de los candidatos de siempre e inspiró una pasión inusitada. A medida que los beneficios de la moderación disminuyen rápidamente, la apelación a la emoción hoy día importa más que nunca.

Los líderes políticos actuales son menos capaces, menos innovadores, menos vitales y menos nobles que la militancia valiosa que actúa en sus espacios. Gobierna una ideología anacrónica que santifica el mercado, pero no hace otra cosa que retórica, porque ejerce el “control” más que nunca en las últimas décadas.

Ajustan el presupuesto nacional, ponen metas, establecen gastos operacionales, quitan derechos laborales para generar menos valor económico que nunca y vetan las Leyes aprobadas en el Congreso. Son inhumanamente intervencionistas, bajan las jubilaciones y pensiones, les quitan los remedios a los ancianos y los subsidios a las familias más vulnerables.

De todos modos, reeditar los mejores modelos nacionales y populares no alcanzó. Se necesita mejorar el ejercicio de los principios. Ojalá se haya aprendido del costo de la centralización de las decisiones y sus consecuencias. Mirando este esperpento rodeado de impresentables queda claro que el campo nacional y popular también tuvo un sistema satelital de obsecuentes y aduladores.

La soberbia, la miopía y la ingenuidad pueden llegar a viciar las decisiones al más alto nivel. Ese riesgo aumentó cuando el poder de quien tomaba decisiones llegó a ser incontestable. Uno de los más grandes errores de los últimos veinte años del peronismo fue contar con consignas y grandes valores, pero luego no estar a la altura de ellos.

Después de esta tragedia tenemos que cambiar. Tiene que empezar a ocurrir exactamente lo contrario de lo que sucedió, ya no hay más General, no es necesario el verticalismo, si no hay democracia interna, nada diferencia al peronismo de quienes solo tienen intereses. Afortunadamente están saliendo a la luz los perjuros y es de esperar que comiencen a actuar los anticuerpos de los cuales hablaba Perón.

Se necesita una propuesta sana y leal, que reconozca el talento y aprecie el valor de muchos ninguneados. Precisamos lideres que antepongan los intereses generales a los intereses propios, dirigentes prudentes para salvaguardar el futuro, con sentido de la responsabilidad que, asumiendo plena cuenta de las consecuencias de este adefesio a punto de estallar, organicen otras circunstancias.

Equidad

Hay que pensar en términos de equidad, tener voluntad y deseos de garantizar que los beneficios se distribuyan con sensibilidad social. Dado que los problemas nacionales tienen trascendencia extrema, los principios éticos deben ser singularmente ejemplares.

Es imprescindible que a los líderes políticos y de los movimientos sociales se les exijan altos principios. La situación económica acrecienta la necesidad de conseguir que las decisiones se tomen en un marco socialmente ético. Un millón de niños se están yendo a dormir sin cenar en Argentina según Unicef. El malestar de la gente que parece dormida puede convertirse rápidamente en un coro de indignación arrollador.

El mecanismo se ha restablecido, los grandes negociados de los funcionarios que están de los dos lados del mostrador volvieron a funcionar, han catapultado a la cima la ausencia de los valores éticos y morales. Es necesario asegurarse que quienes ocupen cargos sean responsables, personas dignas de confianza, nunca más un inmoral. Hay que terminar con el vandalismo ético, dejando atrás el interés propio y la autoestima desenfrenada, patológico y ciega. El Poder Judicial va último en términos de confianza, pero “ante último” van los políticos, nos guste o no, a los que preferimos la democracia sobre cualquier otra aventura diabólica.

*Director de Fundación Esperanza. Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.