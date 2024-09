Desde Roma



No obstante haber estado con una “gripe suave” por lo cual el Vaticano anuló por prevención todas las audiencias previstas el martes, el Papa Francisco iniciará este viernes un nuevo viaje internacional de tres días que lo llevará a dos países europeos, Luxemburgo y Bélgica. Se trata del viaje número 46 de su pontificado iniciado en 2013 y durante el cual ha visitado 67 países. Francisco es el segundo Papa que visita Bélgica y Luxemburgo después de Juan Pablo II en 1985 y 1995.

Recientemente, del 2 al 13 de setiembre, Francisco emprendió uno de los viajes más largos de su pontificado. Recorrió unos 33.000km para visitar tres países del sudeste asiático, Indonesia, Timor Oriental y Singapur, y uno de Oceanía, Papua Nueva Guinea.

El Pontífice argentino tiene 87 años y se mueve con dificultad, generalmente en silla de ruedas por problemas en una rodilla. Pero durante la visita a los países asiático y de Oceanía se lo vio muy contento y satisfecho, pese a los muchos esfuerzos que tuvo que hacer, no sólo por la cantidad de encuentros previstos en cada país sino por el largo viaje y la diferencia horaria que tiene su precio a nivel del cansancio.

Líbano

Antes de viajar al norte europeo Francisco calificó este miércoles de "inaceptable" lo que está sucediendo en Líbano, con los bombardeos por parte de Israel, en un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que detenga la escalada en la región, al término de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

"Me entristecen las noticias que llegan del Líbano, donde en los últimos días intensos bombardeos han causado numerosas víctimas y destrucción. Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener esta terrible escalada. Es inaceptable", aseveró Francisco.

Asimismo, el pontífice expresó su cercanía "al pueblo libanés que ha sufrido demasiado en el pasado reciente". Y, de nuevo, pidió rezar "por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra: Ucrania, Myanmar (Birmania), Palestina, Israel, Sudán y a todos los pueblos martirizados".

Los temas por tratar

Según fuentes vaticanas, los temas que el Papa Francisco tratará en sus encuentros en Bélgica y Luxemburgo estarán centrados en la paz, el cambio climático y las migraciones. Tres puntos cruciales de todo su pontificado.

Francisco siempre ha estado en contra de las guerras y pide por la paz insistentemente, en particular desde que comenzó el enfrentamiento Israel-Palestina y la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso envió varios representantes vaticanos a los países en conflicto, para ofrecer ayuda o la mediación vaticana. Pero nada funcionó hasta ahora.

En un reciente mensaje enviado al Encuentro Internacional de Plegaria por la Paz organizado por la comunidad católica de Sant’Egidio en Paris y concluido el 24 de setiembre, Francisco se dirigió a los responsables políticos del mundo diciendo: “Estamos destruyendo el mundo. Paremos todo mientras todavía estamos a tiempo”. Mientras a las religiones mundiales que participaron les dijo “seamos artesanos de la paz”.

El Papa argentino es además un ecologista al que preocupa enormemente el cambio climático, como ha subrayado repetidamente, y al que dedicó su encíclica “Laudato si” de 2015.

Como hijo de migrantes italianos que fueron a vivir a Argentina, Francisco además siempre defiende a los inmigrantes que escapan de guerras y de la pobreza, pidiendo comprensión, ayuda y procesos de integración para todos ellos.

Según la agencia Ansa, los obispos belgas dijeron que el Papa hablará con ellos también sobre abusos sexuales en la Iglesia y que Francisco recibiría a nivel confidencial, a un grupo de víctimas. El Vaticano no ha confirmado nada de esto. Los abusos sexuales son un tema siempre candente dentro de la Iglesia porque no todos los casos han salido a relucir ni todos los culpables han sido procesados. De todas maneras se sabe que Francisco quiere acabar con los abusos y estimula todas las actividades necesarias para detectar casos y procesar a los culpables, aunque a veces tiene que luchar contra las telas de araña obstaculizadoras que le crean algunos exponentes de la Iglesia.

Los países que más casos de abusos sexuales en la Iglesia han detectado hasta ahora gracias a investigaciones judiciales -abusos cometidos por sacerdotes u otros miembros de la Iglesia, monjas, o enseñantes civiles que trabajaban para la Iglesia-, han sido España (400.000) y Francia (330.000 menores desde 1950). Pero eso no significa que otros países no hayan investigado (Irlanda y Estados Unidos fueron los primeros países en sacar a relucir el tema en el año 2000) y que no existan miles de casos no descubiertos todavía.

El programa

Francisco partirá para Luxemburgo el jueves a las 8,05 de la mañana y llegará en torno a las 10hs. El Papa será recibido por el Gran Duque Enrique de Luxemburgo y su esposa, la Gran Duquesa María Teresa Mestre, además del primer ministro Luc Frieden. En el aeropuerto no están previstos discursos, sólo saludos y entrega de regalos de bienvenida. Poco después el Papa se dirigirá al Palacio Ducal donde está previsto el encuentro oficial con las autoridades del país, representantes de la sociedad y el cuerpo diplomático, ocasión en la que Francisco mantendrá un discurso. Por la tarde, en la catedral de Notre Dame se encontrará con la comunidad católica a la que también dirigirá un mensaje.

A las 18,15 de ese día partirá hacia Bruselas, capital de Bélgica, donde llegará en torno a las 19,10. En el aeropuerto será recibido por el rey Felipe de Bélgica y su esposa, la reina Mathilde d'Udekem d'Acoz. En el programa oficial no está previsto ningún encuentro ese día, tal vez para dejar que el Pontífice descanse.

El viernes 27 comenzará su cargada agenda. A las 10 de la mañana se encontrará con el rey y autoridades de la sociedad civil en el Castillo de Laeken y por la tarde, a las 16,30, con docentes universitarios de la Universidad Católica de Lovaina.

El sábado 28 por la mañana tiene previsto encontrarse con obispos, sacerdotes y diáconos además de seminaristas y operadores pastorales en la Basílica del Sagrado Corazón de Koekelberg (a unos 10km de Bruselas), y por la tarde se encontrará con estudiantes universitarios en la Universidad Católica de Lovaina. a unos 26 km. de la Bruselas. La Universidad de Lovaina es una de las más antiguas universidades católicas del mundo, fundada en 1425. Por sus clases han pasado personajes famosos de la Iglesia como el peruano Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la famosa Teología de la Liberación. A las 18,15 locales tiene previsto un encuentro privado con los jesuitas de la Compañía de Jesus en Etterbeek, Bruselas.

El domingo, a las 8.30 de la mañana, recibirá al presidente del Consejo Europeo Charles Michel, que terminará su mandato en breve, y a las 10 de mañana celebrará una misa en el estadio King Baudouin. El retorno a Roma está previsto a las 12,45hs. Llegará a Roma en torno a las 14,55.