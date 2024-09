El secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza nacional, Lauro Paz, confirmó que el sindicato está en estado de alerta y movilización porque no alcanzaron el acuerdo paritario luego de tres reuniones entre las partes en la Secretaría de Trabajo.

"Consideramos que no hay buena voluntad por parte de las empresas generadoras porque no creo que no tengan la posibilidad de darnos lo que fue la inflación del último mes, que fue del 4,2%. No estamos pidiendo cosas descabelladas", planteó Paz en diálogo con la 750.

Desde Luz y Fuerza entienden que siempre fueron criteriosos para la negociación paritaria y que las discusiones que tienen con el representante de la empresa terminan en "un teléfono descompuesto".



"La secretaría de Energía dice que le paga a las empresas en tiempo y forma y las empresas dicen que no. En definitiva, los perjudicados son los trabajadores", agregó el secretario gremial, quien hizo énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo por la situación económica que atraviesa el país.

Tampoco están recibiendo apoyo de la Secretaría de Trabajo, la cartera que conduce Julio Cordero. "No hay injerencia, son meros mediadores", cuestionó Paz en comunicación Gustavo Campana.

Respecto de los cortes de luz programados que el Gobierno anunció para el verano, el secretario gremial del sindicato dijo que es posible que se presenten fallas debido a que las altas temperaturas afectan el normal funcionamiento del servicio. "Si el Gobierno lo anuncia, así debe ser, pero si los trabajadores no son bien remunerados, esto se va a agudizar porque los compañeros no van a ir a arreglar los cortes rápidamente", advirtió.

No está claro si habrá o no un esquema de cortes de luz en el verano. El jefe de Gabinete Guillermo Francos habló de "racionar" energía, pero días después lo contradijo el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.