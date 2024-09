En una nueva provocación del Reino Unido por el conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas, la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes, le exigió este jueves a Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria, que se retire de una foto oficial por tener puesta una remera en honor a los caídos de la guerra del 1982.

Según contó la diputada, el episodio ocurrió este jueves a las 12.20, cuando se constituía en el Congreso de la Nación "el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina".

En ese encuentro "se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial", relató la legisladora en una publicación de X.

"La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto y me parece que como argentinos todos tenemos una remera de estas en nuestras casas, nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo así. La embajadora no quiere, me pide si no que me corra yo de la foto", se la escucha decir a Propato en un video que registró lo ocurrido.

El pedido de Hayes, según reveló Propato en redes sociales, fue avalado por los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer.

"En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: 'LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'", cerró en su publicación.