Una exempleada de la Quinta de Olivos declaró ayer en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y afirmó que nunca vio moretones en el cuerpo de la exprimera dama Fabiola Yañez y que tampoco presenció situaciones de agresión física. La testigo Cintia Tonietti trabajó como ama de llaves en la residencia presidencial durante el gobierno de Fernández y fue presentada por la defensa del exmandatario. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta”, afirmó ante el fiscal federal Ramiro González.

“No observé nunca eso”, afirmó la mujer cuando le mostraron las fotos y videos en los que aparece Yañez con moretones en su rostro y brazo. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta. La ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta”, agregó la mujer, que ya prestó testimonio en una escribanía a instancias de la defensa del expresidente.

La declaración de Tonietti se extendió por más de cuatro horas ya que respondió más de 70 preguntas, la mayoría formuladas por la fiscalía, aunque también hubo de la querella y la defensa. “Era una relación cordial, nunca vi conflictos”, describió. Sostuvo que se sorprendió cuando se enteró de la denuncia por violencia de género contra el exmandatario. “La verdad me asombré, nunca me percaté de esas cosas”, indicó la mujer, que comenzó a trabajar con Fernández en 2018, en el departamento de Puerto Madero, antes de que fuera electo. “Eran discusiones normales, por el horario de la comida o porque, antes de salir, uno estaba listo y el otro no Discusiones normales propias de una pareja. Adelante mío, jamás se faltaron el respeto”, agregó.

La abogada del expresidente, Silvina Carreira, hizo hincapié en el consumo de alcohol de Yañez. “Alberto nos pedía que le prestemos atención a Fabiola cuando estaba embarazada para que no tome alcohol”, respondió la testigo. “Cantidad de ocasiones no recuerdo. Si puedo decir que varias veces Francisco estaba con su niñera Noelia, y Fabiola quería estar con él en estado de ebriedad. En ese momento, mayormente, Alberto Fernández estaba trabajando”, agregó.

Además, relató discusiones de la pareja en referencia al tema: “Estaban en el chalet y Alberto le llamó la atención a Fabiola porque estaba alcoholizada. Puntualmente le dijo si no le daba vergüenza estar en ese estado frente a su hijo”. Además, agregó que la exprimera dama “tenía sus temporadas”. “En ocasiones pasaba 10 o 15 días sin ingerir alcohol y luego tomaba todos los días”. También describió que lo hacía “cuando estaba con amigos” y que “ a veces, se juntaba con la madre y tomaba”.

Esta es la primera de las cinco declaraciones que propuso la defensa del expresidente. También pasarán por Comodoro Py otras cuatro personas que trabajaron o trabajan en la Quinta de Olivos. Todos ellas declararon ante escribano público y sostuvieron que no hubo violencia de género. Debido a la extensión de la audiencia con Tonnietti, se suspendió la testimonial de Amalia Tereza Moreno, otra exempleada de la quinta presidencial.



Tonietti también fue consultada por el festejo de cumpleaños de Yañez durante la pandemia, en el año 2020. “Tuve que organizar todo el evento. Fabiola me dijo qué era lo que querían comer y a qué hora iban a llegar las visitas y cuántas eran. Todo lo que sucedía en la Quinta de Olivos era confidencial. El intendente nos indiciaba cuestiones relativas al evento”, afirmó. Además, dijo que después de hacerse pública la fotografía de la fiesta, la relación entre la pareja presidencial cambió: “Estaban nerviosos por la situación mediática. Era un ambiente complicado, asesores yendo y viniendo”.