Tilda nació en Chile es hija de padre palestino y madre criolla. Creció con las tradiciones típicas de una familia palestina en la que los domingos se juntaban a pasar el día, eran reuniones que superan las 40 personas entre niñxs y adultxs. Rabi es trabajadora social, periodista, actriz, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y una militante tenaz por la libre autodeterminación de los pueblos. Hablar de palestinidad fue un hábito que adquirió desde pequeña, la existencia de una comunidad grande en su Chile natal posibilitó el encuentro con paisanas y paisanos con quienes pudo compartir esas costumbres. No hay cifras oficiales pero si hay un dato certero que todxs repiten: Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe.



De su infancia Tilde recuerda llorar y enojarse cuando le decían turca: “Tenía muy claro quiénes eran los turcos pero solo nosotros lo sabíamos, lo que pasaba es que ‘turco’ era una forma, a veces, casi amable de llamar a alguien y además la mayoría de quienes migraron a partir del siglo XIX y comienzos del XX tenían pasaporte turco, vinieran de donde vinieran porque eran parte de la ocupación turca”, explica.

Durante su juventud, Tilda comenzó a militar el internacionalismo en la universidad donde estudiaba teatro, por ese entonces, la lucha palestina para ella era una causa más dentro de un conglomerado de inquietudes. Integró un grupo de teatro que recorría territorios habitados por poblaciones marginales y entendiendo a esta disciplina artística como una herramienta política versionaban obras de Bertolt Brecht, entre otras, en las que reflexionaban sobre la importancia de los bienes naturales y hacían que sus personajes hablen pestes de los militares.

Tilda Rabi junto a Yasir Arafat, primer presidente de la Autoridad Nacional PalestinaFoto: Gala Abramovich

"Los palestinos no existen"

Con la dictadura pinochetista en el poder, el grupo de teatro comenzó a diezmarse y a Tilda le sugirieron que se exiliara. En el 74 llegó a Argentina, pensó que su paso por el país vecino sería transitorio, sin embargo, fue el inicio de una estadía definitiva. Después de que un oficial de migraciones le dijera en la cara “los palestinos no existen”, Tilda dio su primera discusión en el país, aunque lo más duro vino después cuando durante la dictadura del 76 fue tipificada como terrorista. Hoy continúa considerándose una tercermundista.



“Tuve la opción de irme a Europa pero en ese momento pensaba que la dictadura en Chile no iba a durar mucho, así que vine a Argentina donde también hubo un golpe. Me enamoré, tuve una hija maravillosa y como el advenimiento democrático fue mucho antes que el de Chile, decidí quedarme acá donde hice vínculos muy profundos. Hoy me siento mucho más de aquí que de allá y me salvó la amorosidad de mis compañeres durante mucho tiempo. Me salvó el sentir, además, que una va a perteneciendo y olvidarme un poco de la tortura por ser una doble exiliada”, cuenta.

¿Cómo entraste a la militancia de la lucha palestina?

--Un hecho fortuito que me marcó fue cuando en la Asociación Argentina de Actores me contaron que un director de origen árabe quería hacer una película sobre árabes en la Argentina. Me dijeron que vaya a lo que en ese momento era la Fundación de Estudios Árabes, cuando llegué una secretaria tomó mis datos y me preguntó de qué origen árabe era, le dije Palestina y me fui, mientras bajaba la escalera sentí los gritos de la secretaria que me decía que volviera. Yo pensé que había conseguido el papel para la película pero no, me llamó porque el director de la fundación quería conocerme. Luego supe que Estudios Árabes era el nombre que tenía en ese momento el Instituto de Estudios Palestinos en Argentina, lo habían cambiado justamente por el miedo a la persecución. Eran épocas donde rondaba esa falsa percepción de que los palestinos eran terroristas y era una broma muy usual que me digan ‘¿dónde tenes la bomba?’. En ese momento me desempeñaba como trabajadora social en el Sindicato Único de la Publicidad y decidí irme a trabajar a ese instituto para conectarme con toda la información a la que antes era muy difícil de acceder. En 1984 me llegó una invitación al primer Encuentro de la Confederación de Comunidades Palestinas de América Latina y el Caribe que se hizo en Brasil donde participé en nombre de Argentina. El cierre de ese encuentro lo hizo Lula da Silva, que en ese momento era un sindicalista comprometido con la causa palestina. Ahí asumí el compromiso de convertirme en una especie de buscadora de palestines en argentina, en ese momento, éramos solo cuatro o cinco, muy dispersos en el país y con dificultades para comunicarnos.

Bandera de Palestina. Foto: Gala Abramovich

¿Cuándo se pone en juego el territorio palestino?



--Se pone en juego desde el mismo momento en que aparece la Banda de Stern (organización militante paramilitar sionista) eran terroristas que empezaron a caer dentro de la Palestina histórica, avalados por el gobierno británico - que en ese momento ejercía el poder de cuidador o celador en Palestina - y cometen expediciones un poco matonescas incluso antes de 1947 cuando la ONU sugirió la creación del Estado judío y el Estado Palestino, sin consultar antes a les palestines natives y originaries. Les palestines junto al resto del mundo árabe se opusieron porque no fueron consultados, previo a esto, ya se habían producido asaltos a aldeas y ciudades palestinas donde comenzaron las masacres y las persecuciones. El 14 de mayo de 1948 de forma totalmente arbitraria, Israel decretó el Estado de Israel haciéndose de un porcentaje mayor al que propuso la ONU con la complicidad de la entonces comunidad internacional que, evidentemente quiso pagar las culpas del horror por el holocausto. Ese 14 de mayo nefasto se produjo la partición de Palestina y comenzó la persecución y el desalojo en el lugar donde supuestamente se iba a concretar el Estado judío que se extendió al 70% expulsando a los habitantes de su territorio originario. En la actualidad la gran mayoría de nuestros hermanos gazatíes son de Haifa, Yasar y Nazareth, ciudades que hoy se conocen como israelíes.

¿Qué rol cumplieron las autoridades británicas en ese momento?

--El Estado de Israel contó con la complicidad de los británicos que enseguida se marcharon de Palestina, dejando a la población totalmente inerme. Cuando se habla de la guerra árabe-judía es una gran falacia porque casi todo el pueblo árabe estaba en condiciones muy precarias con respecto a lo armamentístico. Es Occidente el que propone una cuadrícula sin fijarse en cómo vivían los árabes y van creando reinados. Mi abuela me contaba, por ejemplo, que nosotres somos de lo que llamamos Cisjordania, la gran mayoría de ese sector era cristiana, mi familia también lo es pero como nunca tuvimos un problema de tipo confesional, ya sean anti musulmanes o anti judíos, siempre fuimos integrades. No es religiosa nuestra lucha, es política.

Cuando cayó el muro de Berlín, Occidente necesitaba un nuevo enemigo que se configuró en el Islam, esos nuevos enemigos se construyen por la necesidad colonial de seguir expandiéndose territorialmente, como hoy sucede en Gaza. No es solamente un genocidio producto de lo que sucedió el siete de octubre, sino que tiene que ver con un objetivo mucho más amplio que es desaparecer a todo el pueblo gazatí, o por lo menos, crear un pasadizo para controlar las salidas a otras áreas del mundo árabe y al exterior.



¿Qué rol tienen hoy las mujeres palestinas en la lucha?

--Es una carga muy pesada la que tienen las palestinas, por un lado sufren violencia aunque no tanto como antes. Si bien los hombres en su mayoría son los que combaten también lo hacen las mujeres de distintas formas. Se combate no solamente con un arma sino también poniendo el cuerpo en lo cotidiano, rescatando la memoria de aquellas mujeres que integraron en su momento la lucha armada.

¿Cuál es el estado de situación que vive hoy el pueblo palestino?

--Están viviendo el horror, en lo que conocemos como Cisjordania están impidiendo la continuidad geográfica, no hay libertad de tránsito. Cuando cotidianamente queres transitar en Cisjordania o en Jerusalén Oriental no lo podés hacer porque tenés un puesto de control que te lo impide o hay un soldado que te para y si ingresan a tu casa te violentan, se llevan a tus hijes, a tus mujeres, a tus hombres, sin miramientos de ningún tipo. Ya no es solamente Gaza que está discontinuada del resto del territorio palestino, sino que también observamos acciones de progromos (masacre aceptada o promovida por el poder) dentro de Palestina por parte de los colonos israelíes que está muy cebados porque están autorizados por su ministro de defensa y diferentes autoridades. Cuando hablan lo explicitan: quieren desaparecer a les palestines ya sea expulsándolos o matándolos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) está pidiendo a gritos hace mucho tiempo el alto al fuego, están diciendo ‘paren con los ataques en Cisjordania’, sin embargo, todo se va acrecentando. Los representantes de Estados Unidos te entretienen diciendo que va a haber un alto al fuego acordado con Hamás pero hay un pueblo entero que quiere condiciones de igualdad, por lo tanto, no le podemos exigir al oprimido que accione como el opresor. Además del derecho de la legalidad internacional a resistir en esta asimetría porque estamos ocupados.

Foto: Gala Abramovich

¿Por qué a todo aquel que se posiciona a favor de Palestina se lo acusa de estar defendiendo a genocidas cuando, en realidad, el genocidio lo está ejecutando el Estado de Israel contra el pueblo palestino?



--Ese ha sido el relato de Israel desde siempre. Es la típica caracterización del dominante. Si vos escuchas a los sionistas, que son los que ejercen el control, el relato imperial en nuestro tiempo es 'miente, miente que algo quedará', tienen una impronta muy Goebbels, es el relato de la colonización.

¿Cómo nos afecta políticamente el apoyo de Milei al Estado de Israel y por qué crees que hace esto?

--Creo que él tiene una mirada mesiánica muy perturbada, por supuesto, lo han cooptado evidentemente porque sus asesores acá están haciendo grandes negocios inmobiliarios. Actúa de esa manera porque es la representación de lo que es el nuevo fascismo que se ha impuesto en el mundo, depredador no solamente de los pueblos originarios en otros territorios, sino también en el nuestro. Aquel que no puede empatizar mínimamente con el dolor del otro, mal puede representarnos. Estoy muy preocupada con lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, con los recursos hídricos, el robo de nuestros recursos naturales y de los territorios donde están siendo desplazados los pueblos originarios.