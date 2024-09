El Gobierno porteño elaboró una guía de preguntas y respuestas para aclarar dudas sobre el nuevo sistema:



* ¿Hay materias de los actuales planes? Sí, son las mismas, no se cambia el diseño curricular.



* ¿Desaparecen las materias previas? ¿Los estudiantes pueden quedarse con materias previas y obtener el título? No habrá más materias previas, pero si no se aprueba un nivel no se puede avanzar hasta lograrlo. Solo recibirán el título los estudiantes que hayan aprobado todas las materias.

* ¿La duración de la secundaria es la misma? Sí, como ahora: 5 años para la educación media y 6 para la técnica.

* ¿Repiten? Sí, repiten los contenidos y materias que no aprobaron. No repiten las materias que ya aprobaron ni un año entero.

* ¿Cómo aprueban? Con exámenes, trabajos prácticos y mostrando comprensión de lo aprendido.

* ¿Qué pasa con el sistema de años? ¿Se eliminan? Los años no se eliminan para la organización del grupo, pero en cuanto a los aprendizajes se pasa a un sistema por niveles de avance en cada materia. Los estudiantes progresan por niveles en cada materia, asegurando que no avancen sin lograr los objetivos.

* ¿Cómo pasan de año? Se deja atrás la rigidez de los años tradicionales que agrupan distintas materias. Los estudiantes avanzan de acuerdo a su nivel de aprendizaje; un esquema similar a las carreras universitarias.

* ¿Cuánto deben aprobar para pasar de niveles? Cada nivel cuenta con contenidos nodales y contenidos de profundización. Los alumnos deben acreditar el 100% de los contenidos nodales.

* ¿Egresan y se pueden quedar con niveles adeudados? No. Solo podrán egresar cuando hayan aprobado todas las materias.

* ¿Habrá mayor virtualidad en las aulas? No, la escuela es presencial. Los estudiantes deben cumplir con un promedio de 5 horas diarias presenciales.

* ¿Pueden cursar estudiantes de 13 años con los de 17? Los estudiantes se agrupan por edad al igual que hoy. En los espacios optativos puede darse mezcla de edades, pero las escuelas pueden organizar los grupos y espacios de manera tal que se eviten agrupaciones con edades y etapas de maduración dispares.

* ¿Afecta los puestos de trabajo de los profesores? Los puestos de trabajo de los docentes están garantizados y ninguno perderá su estabilidad laboral o salarial.