El salto abrupto del índice de pobreza que según el INDEC alcanzó al el 52,9% de los argentinos provocó la reacción de todo el arco político. En su mayoría, los dirigentes de la oposición aseguraron que "no fue magia" y explicaron esos números por el plan motosierra de Javier Milei. “En 6 meses, el ajuste más grande de la historia empobreció a más de 5,3 millones de argentinos y argentinas y llevó a la indigencia a más de 3 millones”, dijo el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro. “Tal como pidió Macri, Milei está yendo en la misma dirección, más rápido y más fuerte: ya provocó la pobreza más alta de los últimos 20 años”, agregó.

El dirigente del MTE, Juan Grabois, calificó la noticia como una “agresión” a la sociedad, al tiempo que calificó a los miembros del Gobierno como “empobrecedores vocacionales”, en un posteo no sin varios insultos. “Te están tomando de boludo”, posteó en Twitter, haciendo referencia a “(Patricia) Bullrich, (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo, tres garcas marca cañón que participaron de los tres ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grandes de la historia democrática argentina”. “Te siguen vendiendo que ellos no son casta, de nuevo, te están tomando de boludo a vos”, remató y dijo que derrotarlos en las urnas “es una obligación moral y social”.

El diputado nacional de Unión Por la Patria, Daniel Arroyo, sostuvo por su parte que los números del INDEC “muestran que la situación está muy difícil para las familias, porque hay una suba muy fuerte de los costos fijos y una caída del empleo”. El ex titular de la cartera de Desarrollo Social y creador de la Tarjeta Alimentar reconoció los aumentos tanto en ese programa como en la AUH, pero aclaró que con eso no alcanza. “El problema es que, más allá de esas políticas, en un contexto de caída de los niveles de empleo y de parate de la actividad económica y de una suba muy fuerte de los costos cotidianos, la mayoría no llega a fin de mes y no le alcanza la plata para cubrir lo básico. Y eso marca los niveles de pobreza”, reflexionó.

“Es cierto que el deterioro no empezó con Milei pero NO que estamos así hace 20 años. Aunque la pobreza y la indigencia vienen subiendo desde 2017 en forma sostenida, desde Diciembre lo único que hizo Milei fue acelerarlo. En 6 meses generó 5 millones de nuevos pobres y 3 millones de nuevos indigentes, el doble de lo que crecieron en 4 años de Cambiemos y 4 de Frente de Todos. En 6 meses. No fue un accidente: es el resultado esperable de la devaluación brutal de diciembre, el recorte a jubilados, la suspensión total de la obra pública y el aumento del desempleo y la caída generalizada de los salarios”, describió por su parte el también diputado de UxP, Itai Hagman.

Desde la vereda de enfrente, el expresidente Mauricio Macri intentó exculpar a Milei. “No nos engañemos: las consecuencias del populismo se pagan. Siempre. Argentina entró en recesión y en pre - hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”, dijo el fundador del PRO, que en campaña supo prometer “pobreza cero”, slogan que no sólo no cumplió: en su gestión la pobreza subió en lugar de bajar.