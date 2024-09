"La ONU no ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas". Eso fue todo lo que el presidente Javier Milei dijo sobre las islas Malvinas y el reclamo histórico de la Argentina por su soberanía en su primer discurso ante la ONU. Además de la casi omisión de uno de los temas centrales de la política exterior del país durante su discurso, en el mismo viaje a Nueva York, la canciller Diana Mondino se reunió, sin anuncio previo, con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, donde, según la Cancillería argentina, ambos "avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur". Distintos excancilleres argentinos salieron a cuestionar el accionar del gobierno y también lo hicieron agrupaciones de excombatientes. Todos concuerdan con que se trata de un debilitamiento, o hasta abandono, por el reclamo histórico de soberanía.

En la foto que difundió la cancillería del encuentro entre Mondino y Lammy, se ve al británico con una sonrisa. Según el comunicado oficial del gobierno argentino, en esa reunión se acordó "retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan", y también "se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba".

Para el gobierno de Milei esas medidas "permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos entre los países". Al ser cuestionada por el encuentro, la canciller salió a decir que "no discutimos el tema de soberanía, sino los otros temas que también son relevantes". Las respuestas no tardaron en llegar. El excanciller Santiago Cafiero salió al cruce y le respondió: "Es al revés. Primero se discute la cuestión de soberanía y después los otros temas. Primero se discute por qué el Reino Unido no cumple con la Resolución 2065 (XX) de Naciones Unidas desde 1965", dijo y agregó: "Banalizar la Cuestión Malvinas con acciones elusivas debilita la posición argentina".

Para el diputado y excanciller, el Gobierno de Milei "se bajó" de los principios de negociación por la Cuestión Malvinas ya que "reincidir en el esquema de vuelos y el 'desarrollo económico' es darle la espalda a nuestro reclamo". Cafiero consideró que Mondino y Milei "rifan la soberanía nacional y ceden ante la extorsión", y que, además, "de espaldas al Congreso y a los argentinos, reeditan el pacto Foradori -Duncan que denunciamos en marzo de 2023". Para el diputado, el gobierno actual usa el Proyecto Plan Humanitario para identificación de caídos y el viaje de familiares "para justificar concesiones al interés británico", ya que "al Reino Unido no le interesan los viajes de familiares de caídos porque impidieron el Plan Proyecto Humanitario 2, que finalmente se hizo en septiembre de 2023 a través de un vuelo regular de LATAM y siendo solventado por el Estado nacional".

Otro excanciller que salió a repudiar el accionar del gobierno fue Jorge Taiana. "Darles todo a la espera de que ellos nos den algo no es bueno", denunció y añadió que por parte del gobierno "hay toda una política del gobierno por bajar como tema a Malvinas". Criticó que el Presidente durante su discurso en la ONU no haya dicho expresamente que convoca al Reino Unido a negociar. "No hizo lo que tiene que hacer, que es la exigencia al Reino Unido para que se siente a negociar, tal como lo dispuso la ONU", puntualizó en diálogo radial y disparó: "A Milei le importa quedar bien con los británicos en lugar de defender la soberanía por Malvinas. Lo cuál es un error estratégico enorme".

Las agrupaciones de excombatientes fueron otro sector que criticó las decisiones de La Libertad Avanza. El CECIM de La Plata publicó este jueves un comunicado en el que resaltó que "de la misma manera que en el Gobierno de Mauricio Macri se utilizó como caballo de Troya el proceso llevado adelante por la Cruz Roja Internacional para la identificación de las tumbas de los soldados sepultados como NN, el Gobierno Nacional de Javier Milei allanan la estrategia británica de utilizar una cuestión humanitaria para avanzar en lograr mejores condiciones en la usurpación de las Islas".

Para los excombatientes "este nuevo acuerdo Mondino–Lammy implica un giro importante en la política respecto a la Cuestión Malvinas, abandonando los reclamos y facilitando los actos unilaterales británicos". Además, pidieron a los diferentes partidos políticos que realicen "un urgente llamado a una sesión especial del Congreso Nacional, para tratar el rechazo al acuerdo". Por último, indicaron: "Siendo Margaret Thatcher uno de los referentes de Milei, su misión es terminar con la política de Estado sobre la cuestión Malvinas, invisibilizar la presencia colonial de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y consolidar el objetivo final, que es la entrega".