La abogada Sandra Bonari, que representa a una adolescente y una niña víctimas de promoción de la prostitución en General Güemes, y la fiscala María Luján Sodero Calvet, apelaron la libertad concedida por la jueza Ada Zunino a una mujer y un hombre de nacionalidad china que están imputados en la causa.

Además de las dos personas asiáticas, hay un tercer imputado por promoción de la prostitución a quien denominan "El Porteño" que sigue detenido. Todos adujeron trabajar en una empresa minera en la ciudad de General Güemes, unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Bonari cuestionó que Zunino no haya fundamentado "cuál es la diferencia" para que liberara a los extranjeros y mantuviera la detención del argentino.

Desde el punto de vista de la querellante, estas tres personas imputadas conformaban "una empresa delictiva". "Sostenemos que hay conductas y accionares delictivos de los tres: de la china, del chino y del argentino", dijo Bonari a Salta/12. "Uno de los tres filmaba a las niñas, otro les mandaba mensajes de que eran lindas, otro les ofrecía dinero y que vayan al hotel", precisó.

La víctima directa es una chica de 18 años, quien declaró que le ofrecieron 50 mil dólares para pasar la noche con personas de nacionalidad china. El ofrecimiento se hizo frente a otras niñas, una de ellas, de 13 años de edad, que es hermana de la de 18, Bonari actúa en representación de ambas ante el pedido de asistencia que le hizo el padre de ambas.

Las otras niñas también son hermanas, según indicó Bonari, y tienen 12 y 11 años de edad. La querellante dijo que ya declararon dos niñas en Circuito Cerrado de Televisión y falta una.

La querellante indicó que se espera la declaración del testigo que alertó al 911 cuando el 18 de agosto último observó que a las niñas se les acercaron dos hombres y una mujer de origen asiático, junto con un hombre de Buenos Aires y que pretendían forzar a la más grande a aceptar un ofrecimiento para tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Bonari señaló que además se menciona a un cuarto implicado de origen chino que no fue imputado ni está detenido.

"Aparte de facilitación de la prostitución estamos hablando de corrupción de menores", advirtió la abogada, aunque aún no se ha hecho una ampliación de la acusación. Explicó que "la facilitación de la prostitución no requiere que se consuma, basta con el ofrecimiento". "Además, estamos hablando de corrupción porque han alterado el desarrollo normal de la sexualidad" de las niñas, consideró.

"Carece de fundamento la resolución (de la jueza Zunino) al hablar de que hay 'una diferencia' y no decir cuál es (al liberar a unos imputados y a otro no). Sostiene además que (el hombre y la mujer de China) han colaborado con la justicia por nombrar defensores. Nombrar a un abogado defensor es un derecho de los imputados y una obligación del Estado porque si los acusados no lo nombran, el Estado está obligado a asignarles un defensor oficial", recalcó Bonari. Se supo que los extranjeros están siendo representados por el estudio jurídico de Hernán Cúneo mientras que el argentino tiene un defensor oficial.

La querellante señaló que el juzgado le pidió a las dos personas que han sido liberadas únicamente el pasaporte y se les prohibió la salida del país, pero opinó que eso garantiza que no se vayan. También indicó que en el marco de la investigación se requirieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones. "El hecho de que sean extranjeros es donde más se puede poner el acento. No tienen domicilio fijo, estamos hablando de un delito muy grave. Esto no acredita para que le den la libertad a nadie. No se entiende la resolución de la jueza", insistió.

"Todo esto está siendo investigado. Se han secuestrado videos, por los lugares donde fueron. Las nenas se fueron a la vuelta (de un pool o billar) y ellos las siguieron, hay un montón de filmaciones. La policía llega después de que ellas se van. Dan vueltas, caminan una cuadra. Los llevan detenidos (a los acusados), incluso a otras personas que no tenían nada que ver, de nacionalidad china", reseñó Bonari. Además, señaló que hay "muchas contradicciones entre el porteño y los chinos".



Indicó que la mujer y el hombre extranjeros, declararon por escrito "porque no conocen ni el idioma. Es su derecho. Pero a estas alturas deberíamos tener un traductor", cuestionó.

La querellante, que fue jueza de la Corte de Justicia de Salta, dijo que recién presentó la apelacion el martes de esta semana ya que el juzgado demoró en aceptarla como querellante. "Yo pude tener acceso al expediente recién el lunes. Me presenté el 5 de septiembre como querellante y me pidieron una serie de requisitos que ya estaban presentados en la querella y el poder. Presenté otro escrito el 12, y no me decretaban la querella. El lunes presenté otro escrito a las 7.30, solitando que me den intervención para acceder al expediente", contó. Al final, la aceptaron como querellante ese día a las 10. "Lo cierto es que en una causa con presos no podés tener estas demoras, hay que hacer una suerte de diferenciación" cuestionó, además enfatizó que se trata de un delito grave que afecta a niñas. Opinó que en la provincia están los "juzgados que tienen algo de perspectiva de género y de infancia" y los que no.



En este contexto en que hay muchas personas extranjeras que llegan para trabajar en la minería en Salta, Bonari resaltó que sería importante que reciban capacitación sobre el marco legal argentino, "que les hagan saber lo que es la violencia de género, la perspectiva de género", y los derechos de las niñas y de los niños. "Por lo menos estaría bueno que conozcan la normativa penal, las penas a las que pueden llegar a verse sometidos si continúan con esas conductas", recalcó. Bonari también advirtió que no es excusa el desconocimiento del idioma o de las leyes ante la comisión de un delito.