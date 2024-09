Los pañuelos verdes vuelven a las calles este sábado, en el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. Se trata de la jornada del 28S, en la que organizaciones y militantes feministas levantan la voz para defender los derechos conquistados "con lucha colectiva y organización". En ese sentido, señalan: "Reafirmamos que en Argentina el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es ley". En Rosario, las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizaron actividades que comenzarán a las 15.30, en Balcarce y el río, con propuesta de mates y una tarde al aire libre, "en defensa de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos" de mujeres, disidencias y adolescentes. Advierten que el ajuste y los recortes impactan sobre los derechos adquiridos.

¿Sabés qué derechos reconoce la Ley N° 27.610? ¿Tenés preguntas sobre cómo acceder a un aborto? Con esas preguntas como disparadores para las consignas que apuntan a visibilizar la normativa vigente en relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las organizadoras proponen: "Nos encontramos nuevamente en las calles, plazas y parques de todo el país", donde repetirán que "juntas y juntes tenemos la fuerza para resistir los embates de las derechas machistas".

Organizaciones feministas y transfeministas buscan reivindicar la lucha que tiene como bandera los pañuelos verdes que a fines de 2020 dieron luz a la ley vigente, y que desde hace 19 años son símbolo de la Campaña por el derecho a decidir. "Vamos a estar en 18 puntos de diferentes del país, con actividades cuya consigna es estar en las calles, como lo venimos haciendo", dijo Lucrecia Aranda, de la Campaña Rosario. "Por un lado, recordar que la ley está vigente en todo el territorio nacional y, por el otro, que exigimos que se cumpla", sostuvo.

"En la provincia se siguen garantizando las interrupciones gracias a que el LIF (laboratorio provincial) produce misoprostol y probablemente a fin de año esté autorizada la mifepristona. Nos preocupa el tema de la anticoncepción y la educación sexual", dijo sobre dos de los lemas de la Campaña. "Ya está habiendo problemas en la provincia con la provisión de anticonceptivos en los centros de salud, porque al discontinuarse todo el programa nacional, hay provincias como Santa Fe que iniciaron una compra y tienen posibilidades de dar respuestas --a través del LIF-- pero no en toda la canasta de anticonceptivos de la que se disponía. No es lo mismo para todas las personas, hay diferentes casos, como los de pacientes con endometriosis. También está el caso de los inyectables, que tenía mayor adhesión entre las personas más jóvenes. Todo eso se ha perdido, y ya hay un retroceso, porque no es solo una cuestión de gusto, sino que muchas veces tiene que ver con lo que mejor se ajusta a la salud de cada persona", detalló Aranda.

Además, planteó que "faltan preservativos. Si bien hay en marcha una licitación, sabemos que se demoran. Se cree que para fin de año estarán disponibles, pero otras voces hablan de 2025. Y, cuestionó que "Santa Fe está en un recorte de personal, tanto en salud como en el ámbito de las políticas de género, y todo eso impacta".

En ese sentido, lamentó el desmantelamiento del plan nacional Enia (de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que "había producido un descenso en todo el país de adolescentes gestantes, con números muy claros. Sabemos que estos embarazos interrumpen trayectorias educativas, y que profundiza la pobreza y la falta de oportunidades".

Por todo, como parte de las actividades de la jornada, se insistirá en la exigencia a los gobiernos "nacional, provincial y local, de que se cumplan las leyes vigentes, que no haya más retrocesos en nuestros derechos. El ajuste en los ámbitos de salud, educación y en las políticas de género impactan sobre la aplicación y cumplimiento de estas garantías sobre nuestros derechos".