Los intendentes de la Quinta sección enrolados en Unión por la Patria volvieron a encontrarse luego de la última reunión en Dolores. Esta vez llegó el turno de que Miramar sea la sede elegida en el partido de General Alvarado. La preocupación por el crecimiento del índice de pobreza hasta el 53 por ciento, el aumento en la demanda de alimentos y la falta de políticas destinadas a fomentar el turismo local, fueron las principales líneas de conversación durante la jornada.

“Es un escenario complejo porque estamos evaluando que no somos competitivos con los destinos del exterior, con el agravante de que nosotros recibimos mucho turismo de clase media que hoy está siendo golpeada”, señala Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, que viajó este viernes al municipio gobernado por Sebastián Ianantuonny para ser parte del almuerzo entre pares.

En la Quinta sección se aglutinan los distritos costeros, por lo que la industria turística es uno de los principales motores de su economía. “La gente no puede pagar las tarifas de energía, menos va a poder apartar dinero para irse de vacaciones”, subraya Barrera en diálogo con Buenos Aires/12. Además, asegura que el vínculo con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte que encabeza el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, es nula. Incluso, cuenta que pidió una audiencia para evaluar que el fin de semana del 17 de agosto fuera largo y no recibió ningún tipo de respuesta.

“Nos sentimos un poco a la deriva, y el ataque al turismo se nota cuando ves lo que pasa con Aerolíneas Argentinas y el intento de privatizarla”, advierte el intendente gesellino. “Para nosotros Aerolíneas es muy importante porque se ocupa de destinos de cabotaje como Mar del Plata, y hoy todo eso está en riesgo”, asegura.

Respecto al tema de la energía, agrega otro problema que el propio Jefe de Gabinete de la Nación ya expuso de cara a la temporada de verano: cortes programados. “Se vienen picos de consumo, imagínate a un restaurante que en la hora pico se le corte la luz o que un hotel no tenga luz para subir agua al tanque”, repara Barrera.

El mismo universo de preocupaciones los indica Walter Wischnivetzky, intendente de Mar Chiquita. “Todos hablaron de que cayó la recaudación municipal, bajaron los ingresos por coparticipación y, en paralelo, los sistemas de salud locales están al límite por los aumentos en los costos de los insumos y la electricidad y la demanda de alimentos es cada vez más alta”, apunta el jefe comunal a este medio.

Al igual que Barrera, Wischnivetzky sostiene que en su municipio los vecinos padecen una “fuerte presión” en su economía diaria por el tarifazo. Este, dice, es uno de las principales razones en la caída del consumo y en “patear” trabajos de mantenimiento en las viviendas que posibilitaban más trabajo para, por ejemplo, albañiles y jardineros.

En relación a la temporada veraniega que se avecina, el intendente marchiquitense asegura que se espera que sea “compleja” y con una menor afluencia de público combinada con un menor gasto per cápita. A pesar de eso, indica, se están realizando promociones, se organizan encuentros, torneos y congresos a los fines de promover el distrito como destino turístico. “Todo en trabajo en tándem con la Provincia”, apunta.

Precisamente, el rol de la provincia de Buenos Aires en la disputa política actual también fue parte de la charla en la que también estuvieron, entre otros, Juan Pablo García de Dolores, Francisco Echarren de Castelli y Juan De Jesús de La Costa. En este sentido, desde su mirada, Barrera asegura que la sociedad empieza a distinguir con mayor precisión la labor de Axel Kicillof como antagonista del modelo que encabeza Javier Milei.

“Crece la desesperanza contra Milei mientras aumenta la esperanza con Axel, porque es el único que está dando respuestas”, afirma el intendente de Villa Gesell. “Cuando uno mira a uno y a otro, Axel está haciendo la autopista de la Ruta N° 11 y el otro no hace nada, y eso se empieza a reconocer, sumado a las molestias por el paquete de medidas macroeconómicas que bajan el nivel de vida”, remarca Barrera.