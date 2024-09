"El festival arrancó por una idea que tuve de generar un espacio de cine en la ciudad donde nací, una pantalla que esté activa. Sobre todo eso, entendiendo que los festivales vienen a generar también un respaldo para las proyecciones de las películas. También como realizador, recorrí varios lugares y empecé a conectarme con la idea de los festivales con identidad bonaerense. Comencé a imaginarme cómo podría funcionar eso en mi ciudad, convoqué a amigos y hoy en día somos más de veinte personas las que lo realizamos”, relata Elias Pedernera, director del Festival de Cine de Chascomús, que celebra este fin de semana su novena edición. La programación, que promete importantes nombres y estimulantes charlas, se extiende hasta el domingo.



Sin pantalla

Chascomús es una ciudad dónde no hay cine. Las proyecciones actualmente se realizan en el Teatro Brazzola. “El cine que estaba antaño, hoy en día es una iglesia, como en muchas ciudades y muchos pueblos de la provincia, así que tuvimos que construir al espectador. Al público que no está acostumbrado a ver cine porque no hay. Plantamos la semilla y de a poco fuimos generando un público activo” agrega Pedernera.

Los organizadores del festival son en su mayoría chascomunenses, y es realizado con el aporte de la municipalidad. “También se sumó gente de otros lugares porque les interesa construir un espacio de militancia y resistencia”, afirma el director.

Ayer fue la apertura del festival, que contó con un concierto de música de películas nacionales a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera, perteneciente a la Orquesta Escuela de Chascomús, dirigida por Valeria Atela. A las 22hs se proyectó el documental “Mi Primera Locura”, dirigido por Adrián Santucho, que narra la historia de un grupo de amigos de Chascomús que ante el pronóstico de la enfermedad de ELA de uno de ellos, el Toro, deciden devolverle las ganas de vivir, de sentir el viento en la cara, de disfrutar juntos una carrera más. Toda una ciudad se une para dar valor a estos deportistas, y suman a Walter, otro chascomunense con la misma enfermedad, para correr la Maratón de Bs As. Una proyección que emocionó mucho al público.

“Al principio la gente no terminaba de entender bien cómo era la estructura, cómo era eso de un festival de cine en la ciudad. Fue casi en la sexta edición que se consolidó el espacio en la agenda de la ciudad y de la provincia. Hoy podría decir que el festival logra masividad. Más allá de vecinas y vecinos se acercan productores, distribuidores, actores. Fundamos un espacio dentro del festival al que le pusimos “Fabricante de imágenes”. Es un lugar para encontrarnos entre realizadores y charlar sobre nuestras producciones” dice Pedernera. En esta edición, “Fabricante de imágenes” se llevará a cabo el domingo a las 11.30hs en Casa de Casco.

“Chascomús es una ciudad hermosa, con unos atardeceres increíbles y ha sido escenario de muchas películas. Como “Camila”, de María Luisa Bemberg o “Zama” de Lucrecia Martel. Tiene muchos espacios, muchos escenarios, muchas locaciones posibles para filmar, así que también la gente viene y disfruta de los atardeceres, va a la laguna, está un rato en la plaza, se lleva lugares para filmar. Vienen de diferentes lugares, de ciudades como de Lezama, Dolores, General Paz, Maipú, Pilar, Mar del Plata. De todo el país, porque es un festival nacional. Así que también sirve para fomentar el turismo, la hostelería, la gastronomía. Es un momento para bancar el cine nacional” concluye.

Durante el fin de semana se realizará la Competencia Oficial, que cuenta con más de 20 producciones entre las categorías Largometrajes ficción, Cortometrajes ficción, animación y documental, que serán proyectados en Teatro Brazzola, a excepción de la competencia de videoclips, que se realizará en la Plaza Independencia, frente al teatro. Esta competencia tendrá un equipo de jurados y juradas de reconocimiento en el cine, teatro y tv. La competencia de largometrajes (películas que superen los 60 minutos) estará jurada por la reconocida actriz Verónica Llinás, la directora y actriz María Alché y el guionista y realizador audiovisual Cristian Ponce. En la competencia de cortometrajes y videoclips estarán la actriz Julia Gárriz, la productora y realizadora audiovisual Mercedes Durand, y el realizador audiovisual Martín Benchimol, siendo este último ganador del mejor cortometraje documental en la edición 2023 del festival.

Elias Pedernera, director del festival.

El 9FCCh también tendrá su segmento de Cine de trasnoche, con la proyección de la reciente estrenada película "REAS", de Lola Arias, siendo esta proyección hoy a la medianoche y estando fuera de la competencia, proyectándose en un marco de muestra en el Teatro Brazzola, moderado el posterior debate por Orgullo Chasco. También habrá un homenaje a Rosario Bléfari, actriz, música y escritora argentina, quien participó como jurada en la cuarta edición del festival. Además de acciones que habrá en el Festival para recordarla, se proyectará el largometraje Planta Permanente, donde ella es protagonista. Se podrá ver el domingo a las 20.30hs.



Como todos los años, habrá Espacios de Formación, que en esta edición se desarrollarán en dos espacios: Taller de cine, a cargo Luisina Pastore y un Taller de Juegos Ópticos a cargo de Eva Pizarro, ambos para toda la familia, este último pensado para infancias. Ambas talleristas son chascomunenses. Los talleres serán con inscripción previa por mail ([email protected]), enviando un mail con nombre y apellido de la persona o personas que se inscriban.

El festival contará, como es costumbre, con un show musical en vivo, este año llevado adelante por el reconocido cancionista uruguayo Mocchi, quien tocará por primera vez en Chascomús dando Apertura a la Competencia de Videoclips. Estará presentando su reciente quinto álbum, “El frío que nos convoca”, en el Teatro Brazzola, hoy a las 19hs. Entre las proyecciones habrá un set de la DJ local Eve Gazzaniga a las 20.30hs, mientras se podrá comer y tomar en el espacio que habrá frente al teatro.

Todas las actividades son libres y gratuitas, los lugares, horarios de las mismas y el detalle de todas las producciones se puede encontrar en las redes sociales del festival @chascomuscine.