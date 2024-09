Hacía rato que Residente no actuaba en Buenos Aires. Eso se notó apenas irrumpió por el escenario del Movistar Arena, en la noche del viernes. El predio de Villa Crespo no sólo estaba lleno de público, sino también de emoción. Lo que bien supo capitalizar el rapero en ese principio avasallante. “En la universidad de arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo, e