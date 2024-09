La 29° edición del Festival de Cine Latinoamericano Rosario es una gran noticia, porque retoma su continuidad -interrumpida el año pasado- y porque su presencia fundamental se articula con otros espacios, que hacen a las necesidades y demandas del sector audiovisual. Organizado por Punto Audiovisual, con sede en Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) -dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad-, y la participación de El Cairo Cine Público, Centro Cultural Parque de España, Escuela Provincial de Cine y Televisión, y Club Atlético El Torito; el Festival repartirá su programación del 2 al 6 de octubre, con estrenos, cortos y largos en competencia, figuras invitadas, foros y masterclass; todo con ingreso libre y gratuito.

La función inaugural -prevista para el miércoles, pero modificada en adhesión a la Marcha Federal Universitaria- será el jueves 3 a las 19.30 en Cine Lumière con el estreno de Singapur, junto a su director, Gustavo Postiglione, y la actriz Julieta Cardinali. La función clausura contará con la presencia de la directora Celina Murga y la proyección de su película El aroma del pasto recién cortado.

Luego de tantos años, siempre organizado por el Centro Audiovisual Rosario -ahora fusionado con el equipo del Lumière en Punto Audiovisual-, el Festival consigue sala propia. “Es nuestra base de acción, desde acá se produjo el Festival, y cuando uno es anfitrión en su propia casa, se genera otra pertenencia y otro vínculo. Para eso nos estamos preparando, así que ojalá que la gente pueda encontrar una buena programación y pasarla bien, algo muy importante en estos tiempos”, explica Valeria Boggino, directora del Festival e integrante de Punto Audiovisual.

-Ante el desfinanciamiento del sector por parte del gobierno nacional, el Festival de Cine Latinoamericano es una apuesta redoblada.

-Contamos con el acompañamiento de la Municipalidad desde el día uno, cuando se decidió volver con la edición 29 del Festival, y en este sentido, desde el equipo de Punto Audiovisual nos sentimos respaldados por la decisión política, apostando a celebrar la posibilidad del encuentro, de la promoción de la industria audiovisual, de la exhibición de películas en competencia, de recibir a personalidades que van a estar acompañando las películas, participando en foros o siendo jurado. Por esto mismo, hay que marcar una diferencia, y nosotros pusimos a disposición nuestra trayectoria y experiencia con el festival. Creo que va a marcar un hito, nuevamente, dentro de lo que es la propuesta general de Cultura; Rosario apostó por la concreción de un festival de cine propio, y estamos anímicamente convencidos de que va a ser un gran festival.

-El Festival hoy es parte de un mapa regional muy interesante: Pulsar, dos salas públicas (Lumière y El Cairo), los 40 años de la EPCTV, el proyecto de Ley de Cine de Santa Fe.

-Estamos en un momento muy particular, en donde cada una de estas instituciones o eventos, con sus particularidades, contribuyen a que casi por primera vez, y en este contexto, se esté hablando de lo audiovisual como industria, y no meramente como una sala de cine que programa cine o un festival que empieza y termina una vez al año. Hay un fondo de discusiones, de diálogos, de problemáticas en común que convergen, y debates que están ocurriendo e implican un trabajo mancomunado, que son relevantes para sentar bases o seguir propiciando que algunas cosas sucedan. Hay como una especie de trama o de red en la que veníamos trabajando, que confluyen en este fin de año, en donde si sale la Ley de Cine, junto a la tarea del Festival, de Pulsar, la Escuela de Cine, las dos salas públicas, estamos ante un panorama que es muy propicio. Me parece que trasciende lo político partidario. Toda gestión es política, pero lo que prima debe ser el interés por poner en valor las producciones audiovisuales, por darle estatuto a una ley que posibilitará producciones, realización de festivales, y la preservación del patrimonio. El sector está empezando a recoger mucho laburo previo, y hay un panorama que vislumbra alguna luz.

-En este sentido, el Festival suma también foros de discusión.

-Hemos convocado a diferentes asociaciones, productoras y representantes de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, para poner en discusión justamente esto, qué pasa hoy con el cine nacional y cómo podemos pensar en perspectiva; y lo referido a las televisiones públicas, desde una mirada más latinoamericana. Son mesas para encontrarse y dialogar, siempre pensando en un futuro que pueda ser más esperanzador que el que nos toca atravesar. Y habrá mesas que apuntan a las producciones o ciertas experiencias, porque en los últimos años Rosario ha sido elegida para publicidades y producciones para plataformas, hay toda una movida muy interesante, que no solo vincula lo cinematográfico sino que reactiva el comercio más pequeño y más grande. En ese sentido, el Festival recupera también estos espacios, no será solo compartir películas buenísimas sino reunirnos para pensar y generar ideas.

Parque de España (Sarmiento y el río) será la sede de los foros, que son los siguientes: Jueves a las 11: Presente y perspectiva del cine nacional, con Alejandro Israel (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica), Pamela Carlino (Asociación Civil de Productoras y Productores Audiovisuales de Santa Fe), Inés de Oliveira Cézar (Directores Argentinos Cinematográficos y Espacio Audiovisual Nacional, Carlos Jaureguialzo (DAC), Vanesa Pagani (Presidenta Asociación de productores independientes de medios audiovisuales), Maximiliano Schonfeld (Presidente Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos). A las 13: Televisiones públicas y políticas de Estado, con Leo Pérez Figueroa (Uruguay), Paulina Urrutia Fernández (Chile), Gabriel Torres Espinoza (México). Viernes a las 11: Streaming en vivo. Impacto en los modos de producción y consumo cultural, con Omar Rincón (Colombia), Nicolás Guthmann (Argentina), Tomás Quintín Palma (Argentina), Pablo Arriola (Uruguay). A las 13: Producción de contenidos audiovisuales para plataformas, con Alejandro Greco, Ernesto Molinero, Mariana Gamboa.

También habrá dos masterclass, el sábado en la EPCTV (Mendoza 1085). A las 11: El camino creativo: encontrar una voz propia, a cargo de Celina Murga; a las 14: Algunas ideas sobre el cine documental, por Néstor Frenkel. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa y sujeto a la capacidad de los lugares. “Aun sabiendo que iba a tener días muy alocados, porque El aroma del pasto recién cortado se estrenaba en septiembre, Celina se comprometió con nosotros como jurado, va a brindar una masterclass, y su película va a cerrar el festival, con ella en la sala. De igual manera Néstor, que siempre estuvo ligado al festival, presentó aquí sus películas, fue jurado en otras ediciones, y nos acompaña nuevamente. Lo mismo con Rodrigo De La Serna, Guillermo Pfening, Andrés Di Tella, Pablo Ratto, todas personas que hemos contactado, serán jurado, y están agradecidos de que hayamos pensado en ellos”.

La programación completa del 29° Festival de Cine Latinoamericano Rosario puede consultarse en redes y en https://lumiererosario.gob.ar/web/.